考試「進步太多」成績被取消！　18歲女霸氣請律師：我沒作弊

來自美國佛州的18歲非裔女高中生坎貝爾(Kamilah Campbell)因為考試分數大幅進步,被測驗單位裁定成績無效,錯過了進入目標學校的期限。氣憤的她請來知名律師克倫普(Benjamin Crump)為自己討回公道,更召開記者會喊冤。坎貝爾說,「我沒有作弊。我唸了書,全神貫注,就是為了完成夢想。我非常努力、盡一切可能。」

坎貝爾去年3月考學術水準測驗考試(SAT)時,只得到900分,但為了實現進入佛羅里達州立大學、主修舞蹈的夢想,她買了參考書、請了家教,也花時間聽線上課程。7個月後,坎貝爾於去年10月考了1230分,比上一次考試進步330分。滿分則是1600分。

A Florida girl had her SAT result flagged. She says she didn't cheat and hires famous lawyer.: Kamilah Campbell wants to go to Florida State University and major in dance. She has a 3.1 grade point average and a lifetime of dance experience. https://t.co/ax6Ikycp6S pic.twitter.com/QTfXSgTxzy