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考試「進步太多」成績被取消！　18歲女霸氣請律師：我沒作弊

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▲▼ 來自美國佛州的18歲非裔女高中生坎貝爾（Kamilah Campbell）因為考試成績大幅進步，被測驗單位取消資格。（圖／翻攝自推特／@AttorneyCrump）

▲ 坎貝爾說，「我沒有作弊。我唸了書，全神貫注，就是為了完成夢想。我非常努力、盡一切可能。」（圖／翻攝自推特／@AttorneyCrump）

國際中心／綜合報導

來自美國佛州的18歲非裔女高中生坎貝爾（Kamilah Campbell）因為考試分數大幅進步，被測驗單位裁定成績無效，錯過了進入目標學校的期限。氣憤的她請來知名律師克倫普（Benjamin Crump）為自己討回公道，更召開記者會喊冤。坎貝爾說，「我沒有作弊。我唸了書，全神貫注，就是為了完成夢想。我非常努力、盡一切可能。」

坎貝爾去年3月考學術水準測驗考試（SAT）時，只得到900分，但為了實現進入佛羅里達州立大學、主修舞蹈的夢想，她買了參考書、請了家教，也花時間聽線上課程。7個月後，坎貝爾於去年10月考了1230分，比上一次考試進步330分。滿分則是1600分。

不久後，坎貝爾收到一封信，打開一看卻不是考試結果，而是美國教育測驗服務社（Educational Testing Services）說她的考試分數異常（anomalies）、裁定成績無效。坎貝爾錯過了今年1月1日向大學提交分數的期限，生氣地說「不會讓ETS奪走我的夢想。」

律師克倫普質疑，ETS對非裔學生有偏見，非但沒有為她的成就感到高興，反而試圖抹煞她的人格。他也指出，ETS阻礙坎貝爾申請奬學金，造成她的財務負擔。坎貝爾的高中老師艾斯特拉達（Julio Estrada）則出面表示，她是個好學生，GPA有3.1分，也從來沒有看過她有不誠實的行為。

負責舉辦SAT考試的美國大學理事會（The College Board）表示，不會單靠成績高低判斷考生是否可疑，而會被認為可疑的情況包括不同的人有許多相似的答案，或是在考場發生插曲。大學理事會的發言人也強調，ETS沒在信中說坎貝爾是因為分數增加被審查，「我們確信有大量證據足以取消分數時，才會這麼做。」但發言人並沒有指出什麼時候才會審查完畢。

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關鍵字：考試,作弊,Kamilah Campbell,北美要聞

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