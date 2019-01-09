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錯把電鈴當女優「鹹濕狂舔3小時」　茫男院裡撒尿送禮給屋主

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▲ 怪男羅伯托趁屋主不在家，「猥褻」電鈴3小時，讓屋主發現後哭笑不得。

實習記者陳妙津 ／綜合報導

美國一名茫男不知是否欲求不滿，竟在深夜把別人家的電鈴當成AV女優，不但忘情喇舌狂舔，還在院中撒尿留下「小禮物」才離開，讓事後返家的屋主哭笑不得。

據《紐約郵報》報導，加州女屋主杜根與丈夫戴夫周末外出過夜，原定隔天早上6點才會到家，因此家中只有兒子一人，隔日清晨5點多時，卻接到家中警報器鳴叫作響的通知，顯示有人正站在門外，不過當時並沒有人到訪杜根家。

▲▼怪男羅伯托趁屋主不在家，「猥褻」電鈴3小時，讓屋主發現後哭笑不得。（圖／翻攝自YouTube／Meme Republic）

▲羅伯托陶醉狂舔電鈴，過程全被監視器錄下。（圖／翻攝自YouTube／Meme Republic）

事後夫妻倆查看監視畫面，才發現有名行跡詭異的男子從凌晨2點就在家門前徘徊。經過警方調查，才知道怪男是33歲的羅伯托（Roberto Arroyo），他走近房子，一邊盯著監視器鏡頭，一邊伸出舌頭和電鈴忘情喇舌，足足舔了3小時左右，表情陶醉，還轉身在杜根一家的院子中放尿當「小禮物」，並偷走了一根用於聖誕樹上的延長線。

杜根對此表示，「這滿好笑的，不過他沒做什麼壞事，也沒破壞什麼重要的東西」。據報導，離開杜根家後，羅伯托還「造訪」了附近另一間房子。警方表示，羅伯托過去曾有毒品及拒捕前科，將會針對這次詭異行為控告羅伯托輕微竊盜罪、遊蕩罪。

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關鍵字：Roberto Arroyo,美國,加州,北美要聞

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