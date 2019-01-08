　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

揭密金正恩的「綠皮列車」…全車裝甲防彈超重　最高速僅60公里

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 外傳金正恩密訪北京，搭乘舊式綠色列車。（圖／路透社）

▲ 去年3月金正恩密訪北京時，搭乘的舊式綠色列車。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

北韓最高領導人金正恩7日晚間搭火車抵達北京，對中國大陸進行第四次訪問。傳統上，北韓領導人出訪偏愛乘坐火車，而這列神秘綠皮列車不止裝有重甲防彈，據稱車內更是龍蝦美酒供應不絕，還有美女列車員唱歌助興。

目前所有關於這列火車的資訊，大多來自官方新聞片段；根據《朝鮮日報》2009年的一份報導，在前領領導人金正日時代，每次出訪都會動用三列火車，除了領導人乘坐的專車外，還包括一列前行偵察列車，以及另一列殿後的保安車，載有額外隨扈和物資裝備。

▼金正恩與夫人李雪主，準備從平壤啟程訪問北京。（圖／路透）

▲▼金正恩與李雪主，準備從平壤啟程訪問北京。（圖／路透）

據悉，專列內部配備齊全，設有包括會議室、接見室和臥室，另裝有衛星電話和平面電視，供領導人聽取簡報和下達命令。由於這些列車的每一節車廂都裝有防彈裝甲，因此重量比起一般火車來說更重，行駛速度也較慢。據估計，北韓領導人專列的最高行駛速度約只有每小時60公里左右。

去年3月底，金正恩首次訪問北京後準備離開前，中方送行官員曾登上列車，與金正恩與其夫人李雪主在車廂內談話，專列內部裝潢擺設也因此曝光。從照片可見，其中一節車廂被當作接見室或會議室用途，還擺著數張粉紅色沙發，顏色相當吸睛。

此外，根據俄羅斯前外交官員普里科夫斯基（Konstantin Pulikovsky）的回憶錄，2011年前領導人金正日乘坐專列訪問俄羅斯時，列車上沿途都有新鮮龍蝦和法國紅酒可以享用，賓客若覺得無聊，還有一群「女列車員」女性表演者，用韓語和俄語唱歌助興。

金正恩過去已經3次訪問中國大陸，與中國國家主席習近平會面，包括3月底訪問北京，5月初訪問大連，以及6月份川金會結束後，乘專機抵達北京，三度與習近平會談。再加上最近這一次，已經是金正恩第四次訪問中國。

▼去年曝光的專列內部擺設可見，列車內還設有整排粉紅色沙發。(圖／朝中社)

▲▼北韓領袖專列內部曝光，圖中可見會議室車廂內擺著數張粉紅色沙發！(圖片來源／朝中社)

ET快訊
即／瓊瑤：我已年邁竟被你拖來當顧問　FB發文挺韓國瑜
影／野生周子瑜現台南咖啡廳！抱吉娃娃愛犬親民合照
2018手機相機評測出爐！iPhone XS Max敗給「3

關鍵字：北韓,金正恩,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

揭密金正恩的「綠皮列車」…全車裝甲防彈超重　最高速僅60公里

貿易戰波及　傳Volvo轉移部份美國生產線到中國

無照保母涉殺2月大男嬰　帶屍趴趴走還裝「睡著」放後座還給媽

沙烏地「男性監護制」箝制女性　出生到死亡都是未成年

跨年在時報廣場開遊戲直播　最紅實況主Ninja年收3億元

苦命女槍殺嫖客變終身犯 民眾聲援 服刑12年獲特赦

渡假返家發現有陌生人　「霸屋男」狠嗆：我有槍快滾蛋！

快訊／日本也震了！九州近海規模6.4地震　鹿兒島震度4

通勤尖峰時間「2列車追撞」！車廂噴出軌變形　南非3死300傷

2019全球十大風險多扯上川普　歐盟、G20地緣政治危機奪冠

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

油鍋起火用棉被滅真母湯　消防員示範用鍋蓋最正確

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

聲林之王生存週記(13)之場邊花絮

取出深藏體內6年巨大脂肪瘤 戰痘醫師：簡直是冷凍生雞肉！

武士刀「砍聚寶盆」戰3千觀看　彰化李李仁嗆網：當我不敢賠？

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

南投婦人養雞半年60隻變4隻　原來被1歲萌石虎當自助餐啦

揭密金正恩的「綠皮列車」…全車裝甲防彈超重　最高速僅60公里

貿易戰波及　傳Volvo轉移部份美國生產線到中國

無照保母涉殺2月大男嬰　帶屍趴趴走還裝「睡著」放後座還給媽

沙烏地「男性監護制」箝制女性　出生到死亡都是未成年

跨年在時報廣場開遊戲直播　最紅實況主Ninja年收3億元

苦命女槍殺嫖客變終身犯 民眾聲援 服刑12年獲特赦

渡假返家發現有陌生人　「霸屋男」狠嗆：我有槍快滾蛋！

快訊／日本也震了！九州近海規模6.4地震　鹿兒島震度4

通勤尖峰時間「2列車追撞」！車廂噴出軌變形　南非3死300傷

2019全球十大風險多扯上川普　歐盟、G20地緣政治危機奪冠

過年放9天！回診期間在「這區間」慢箋患 　1/23可先領藥　

開2間公司擁房產！半裸男詭姿「摩鐵造蛹」自殺　鄰感嘆曝悲慘現況

謝淑薇雪梨女網賽籤硬！　闖過首輪9日大戰兩屆溫網冠軍

不是365天！己亥豬年總共只有354天　庚子鼠年有384天

潘恆旭比韓國瑜還搶戲　從阿諾、白冰冰到冷泉加熱話題不斷

取出深藏體內6年巨大脂肪瘤 戰痘醫師：簡直是冷凍生雞肉！

國際熱門新聞

遭鎖廁內1hr…漢堡王賠他終生..

即／日本也震了　九州規模6.4..

女星下海賣淫　老司機看刺青認出..

女摔角手大招　沾血棉條塞對手嘴

河馬「張大口」瘋狂撕咬漁民　畫..

新郎「狠甩」新娘一巴掌　岳父岳..

車禍逃過死劫　她2天後原地遭輾..

硬要本人來銷帳　她扛亡父骨灰去

即／金正恩應習近平邀約　訪陸4..

僧帽水母暴增漂海岸　1週內1...

賭場服務機故障　港女趁亂得手2..

即／金正恩訪陸？列車已進入中國

軍人收到陌生加油信　48年後淚..

冷出新高度！　俄國寒極點測到-..

更多熱門

相關新聞

即／日本也震了　九州規模6.4地震

日本九州近海當地時間8日晚間9時39分（台灣時間8時39分）發生有感地震。日本氣象廳測定，震央位於種子島近海，深度約30公里，規模初估為5.9，後上修至6.4。未發佈海嘯警報。

中國邀請金正恩訪京慶生？　陸慷回應

日快遞員嫌麻煩未派件14年囤2.3萬型錄

金正恩選生日快閃北京　外媒：凸顯愛工作

影／金正恩夜奔北京會見習近平　相關維安全面升級

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

理科太太「破產→上億身價」1年內超狂逆轉！

快訊／北捷板南線大塞爆！請1400人下車

凌晨奔中壢旅館！4鬼全陰笑等著壓床

2018年末開始衰8年！「3重災區星座」曝光

工作12年！尾牙吃一半荷包進帳53萬

阿信唱《勇氣》釣出梁靜茹回應！

茶垢超多崩潰！他靠「這包圓管」全清光

阿嬤硬塞護身符！他撞鬼3次又遇「鬼壓床」

陳意涵炫9個月孕肚「還是平的」！賈靜雯雙手一抱傻眼

香爐挖滴血身分證！太子爺顯靈破解

「道歉完繼續偷吃」渣男星座Top5

渾圓豐滿的極品正妹！背斜肩包「戰力+1萬」

柯南長大變新一！《柯南》特別篇閃爆CP粉

超美小三被圍攻影片瘋傳　網心疼

快訊／猛一震！台東20：16規模5.3全台有感

更多

最夯影音

更多

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

油鍋起火用棉被滅真母湯　消防員示範用鍋蓋最正確

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面