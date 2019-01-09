金正恩再突訪北京…與習近平會晤慶生　韓媒：談到二次川金會

▲金正恩與夫人李雪主，準備自平壤啟程訪問北京。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

北韓國務委員會委員長金正恩8日乘坐領導人專用列車抵達北京車站，並與中國國家主席習近平舉行會談。南韓媒體報導，據悉雙方會中談及第二次川金會，並就深化北韓與中國關係等問題交換意見。

韓聯社報導，金正恩乘坐專用列車於上午抵達北京，並於下午4時30分左右抵達人民大會堂，與習近平進行大約1個小時的交談。報導指出，此次行程規劃與去年6月金正恩訪中的時間安排類似，雙方可能已事先就詳細議題進行協調，會談僅就大框架進行協商。

報導指出，雙方領導人可能在會中商定，為朝鮮半島局勢穩定繼續付出努力，同時確定北韓對無核化的決心、為穩定局勢付出努力，而中方對此給予支持。此外，適逢平壤和北京建交70周年之際，雙方可能就擴大交流及深化合作進行討論。

當天下午6時左右，金正恩夫人李雪主也抵達北京人民大會堂，與金正恩共同出席由習近平夫婦舉行的迎賓晚宴。由於當天正好是金正恩生日，中方可能設宴為他慶生。報導引述北京消息人士說法，稱金正恩此次訪問與上一次的流程相同，先在人民大會堂會談後，再參加晚宴。

▼據信是金正恩乘坐的黑色轎車，8日在層層戒護下駛離北京車站。（圖／達志影像／美聯社）

