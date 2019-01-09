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7成邊境移民面臨暴力！　川普坦承：1/3婦女在往美國途中遭性侵

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▲▼川普發表全國演說。（圖／翻攝自白宮推特）

▲ 川普發表全國演說。（圖／翻攝自白宮推特）

國際中心／綜合報導

美國聯邦政府關門進入第18天，總統川普（Donald Trump）於當地時間8日晚間9時（台灣時間9日上午10時）發表全國演說。他坦言，許多移民在前往美國時面臨暴力對待，甚至有1/3婦女在穿越墨西哥的危險旅途中遭到性侵害，「截至目前為止，婦女與兒童是我們支離破碎的制度最大的受害者。這是我們南部邊境非法移民面臨的悲慘現實。」

事實上，過去也有許多外媒報導，移民跋山涉水前往美墨邊境的途中充滿暴力衝突。CNN根據無國界醫生組織（Doctors Without Borders）數據指出，進入墨西哥的移民和難民中，有68.3%的人表示，在前往美國的途中曾遭受暴力，且有近1/3女性坦承，曾遭到性侵。但CNN也指出，川普並未具體說明他的政策將如何解決移民面對的性暴力問題。

由於美墨邊境築牆經費法案沒有過關，聯邦政府自22日起關閉。川普在演說中再度強調，「政府關門的唯一一個原因就是民主黨不為邊境安全提供資金」，但也提到，將於當地9日與民主黨人恢復談判，「這種情況可以在45分鐘的會議終解決，我已經邀請國會領導人明天到白宮來完成這項工作。」

他指出，「所有美國人都遭到不受控的非法移民制度傷害，這會耗損公共資源，也會降低就業和工資」、「我們沒有空間容納他們（非法移民）了，我們也無法及時將他們送回國」，但並未宣布國家進入緊急狀態。

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關鍵字：川普,全國演說,邊境牆,北美要聞

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