金門防疫戰／怕罰錢！旅客半年棄肉品411公斤　檢出3件豬瘟病毒

▲金門水頭碼頭檢疫人員嚴格檢查入境旅客 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、王亞志／金門報導

金門縣去年底在海邊發現海漂過來的非洲豬瘟豬屍，引發「聞豬色變」後續效應，防疫檢疫局公告禁運豬製品至台灣及離島14天，並緊急抽驗200頭豬隻，確認豬瘟並未「上岸」，田埔水庫抽樣也無病毒；防疫戰第一線金門水頭碼頭，自去年8月大陸爆發豬瘟疫情，旅客入境主動棄置豬、禽加工品約411.8公斤，棄置肉品中高比例確檢3件豬瘟病毒；其中違規攜帶香腸、鴨舌頭分別開罰20萬及3萬元；而尚義機場僅有一名金門旅客，經詢問主動放棄0.2公斤生豬肉，其餘並無旅客違反規定。

▼金門水頭碼頭1月7日陸籍徐姓婦人帶6條香腸闖關入境遭攔檢，首次開罰20萬元。（圖／記者陳以昇翻攝）

金門岸巡人員去年底在田埔海邊發現一頭帶有非洲豬瘟病毒的豬屍，農委會防疫檢疫局緊急在1月3日公告禁運豬肉及相關肉品至台灣及離島14天；相距發現豬屍不到1公里的田埔水庫，從淨水場抽樣送檢沒有病毒；再從半徑5公里內的20處養豬場，取200頭豬隻血液送檢，6日化驗結果呈陰性；全島7日起已全面禁止使用廚餘餵養豬隻；這樣結果讓金門「暫時」鬆了一口氣。

即便目前金門未讓非洲豬瘟「搶灘上岸」，防疫工作依舊嚴格地繼續執行。金門縣政府防疫所與農委會金門檢疫站相互支援合作，在小三通入境的金門水頭碼頭徹底查緝違規肉品，只要有旅客違法攜帶豬肉、高病原性家禽等加工食品，一律開罰，最高可處新台幣1百萬元。

▼金門水頭碼頭是往返大陸福建旅客出入境重要邊境，檢疫站張貼海報及設置農畜產品棄置箱，違規攜帶肉品最高開罰1百萬元。（圖／記者陳以昇攝）

金門檢疫站陳炳財主任表示，因應豬瘟疫情有加強宣導，目前金門往返廈門12艘船，都在船上張貼宣導海報，並在入境前廣播「防範豬瘟、禽流感、口蹄疫，禁止攜帶肉品入境，違者最高可處1百萬元罰款」，也在通道貼宣導海報設置「農畜產品棄置箱」，只要旅客對攜帶動植物或肉品有違法疑慮，在未被查緝前主動放棄至棄置箱，將不會開罰。

陳主任進一步表示，如果入境旅客沒有主動將違規肉品丟棄置箱，經過X光機掃描，海關及檢疫人員勸導無效，防疫犬上前查緝確定後，將會依規定開罰；目前有查緝到一名旅客違規攜帶高病原性家禽加工食品「鴨舌頭」，開罰台幣3萬元；另1月7日海關人員經X光機掃描，查獲中國大陸福建省漳州市徐姓婦人攜帶6條香腸，總重0.4公斤入境，檢疫站開出20萬罰金，成為首位攜帶豬肉加工製品闖關開罰的旅客。

自2018年8月6日，大陸爆發嚴重非洲豬瘟疫情開始，水頭碼頭就開始宣導旅客禁止攜帶豬類相關製品，包括高病原性家禽；主動丟到棄置箱的豬、禽加工品8月132.5公斤、9月75.7公斤、10月93.9公斤、11月49.5公斤、12月48.9公斤，2019年1月份11.3公斤，總重共411.8公斤，在媒體及政府宣導下，攜帶違規農產、肉品有下降趨勢；檢疫人員2個小時巡查一次棄置箱，取走違規品冰存，並對豬肉類相關加工產品，每週送檢查察有無非洲豬瘟病毒。

▼金門水頭碼頭棄置箱取出的「雙匯香脆腸」，在2018年10月25日送驗，10月31號確認檢出非洲豬瘟病毒，成為第一例染毒肉品。（圖／記者陳以昇翻攝）

從金門水頭碼頭入境處棄置箱取出的「雙匯香脆腸」，在2018年10月25日送驗，10月31號確認檢出非洲豬瘟病毒，成為第1例含毒肉品；2019年1月5日檢出2018年12月24日棄置箱取出的「福建同安封肉」及2018年12月26日取出的「哈爾濱紅腸」，均經畜衛所檢出非洲豬瘟病毒，分別為第9例、第10例，邊境桃園機場與水頭碼頭，10例中均有3例確定檢出豬瘟病毒，比例相當高。

而金門尚義機場國內線到台灣及其他離島，大陸旅客沒有查到任何違規攜帶豬肉製品狀況，只有在2018年11月25日，一名金門當地老婦搭機要到台灣，經海關人員詢問，主動告知有攜帶0.2公斤生豬肉，當場放棄交由檢疫站銷毀； 2019年1月3日檢疫局公告禁止攜帶任何豬肉及加工製品進入台灣及離島，截至8日均無旅客違反規定。

▼金門水頭碼頭從棄置箱取出的「福建同安封肉」，確認檢出非洲豬瘟病毒。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼金門水頭碼頭從旅客丟棄的「哈爾濱紅腸」檢出豬瘟病毒。（圖／記者陳以昇翻攝）



由於金門鄰近中國，小三通船班密集，航程僅30分鐘，人流物流往來密切，目前也確定檢出有3例棄置肉品含豬瘟病毒，海關人員已針對小三通旅客加強查緝；手提行李及托運行李100%實施X光機檢查過濾，持續加強宣導入境旅客禁止攜帶中國大陸豬肉及豬肉加工製品入境，及通關前要將違法農產及肉製品主動丟棄到棄置桶，並對從事豬隻畜養、屠宰等相關高風險職業的入境旅客加強查驗；檢疫人員私下表示，這場非洲豬瘟防疫戰是長期抗戰，以目前10人編制而言，相當吃力，壓力也很大，但為了做到防疫滴水不漏，鎮守第一線絕不輕放。

▼金門水頭碼頭是金門往返大陸福建的重要出入境邊境港口，也是非洲豬瘟防疫第一線。（圖／記者陳以昇攝）

▼金門水頭碼頭檢疫人員嚴格檢查入境旅客，其中有台籍旅客違法帶一根香蕉，被罰款3000元。（圖／記者王亞志攝）

▲▼金門水頭碼頭檢疫站，違法物品攜帶入境罰款細節 。（圖／記者陳以昇攝）