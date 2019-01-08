　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

防疫大作戰／廚餘未蒸煮養豬　雲林縣開出全台首張罰單6000元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲雲林縣防疫聯合稽查小組，四湖鄉一處養豬場未用蒸煮廚餘養豬，開出首張罰單。（圖／記者唐詠絮攝）

▲雲林縣廚餘蒸煮。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／雲林報導

嚴防豬瘟侵入，雲林縣政府7日組成防疫聯合稽查小組，首波稽查縣內6場廚餘養豬戶，在四湖鄉發現一養豬場，使用沒有經過高溫蒸煮的廚餘養豬，當場依違反廢棄物清理法開出第一張罰單，裁罰6000元，8日再持續針對廚餘養豬戶稽查。

▲雲林縣防疫聯合稽查小組，四湖鄉一處養豬場未用蒸煮廚餘養豬，開出首張罰單。（圖／記者唐詠絮攝）

▲雲林縣防堵非洲豬瘟，禁用廚餘養豬。

雖然雲林縣長張麗善早在去年25日就職當天，便領先全國宣布雲林縣內禁止廚餘養豬，但中央至今並未宣布全台禁用，僅規定廚餘需高溫90度蒸煮攪拌，至少1小時以上，方可餵飼豬隻。農業處處長張鴻猷指出，昨日在四湖鄉查獲的養豬場飼養13頭豬，發現業者沒有蒸煮設備，卻用某所國中和路邊攤販收的廚餘養豬，呼籲豬農全力配合防疫。

▲雲林縣防疫聯合稽查小組，四湖鄉一處養豬場未用蒸煮廚餘養豬，開出首張罰單。（圖／記者唐詠絮攝）

▲雲林縣長張麗善視察廚餘情形。

據了解，禁止廚餘養豬是雲林縣政策之一，相關後續事宜目前還在作業中，而依據相關法令，所以目前只能用違反「廢棄物清理法」第12條開罰，1200至6仟元。

▲雲林縣防疫聯合稽查小組，四湖鄉一處養豬場未用蒸煮廚餘養豬，開出首張罰單。（圖／記者唐詠絮攝）

▲雲林縣組成防疫聯合稽查小組。（圖／記者唐詠絮翻攝）

張鴻猷表示，雲林縣內飼養超過146萬頭豬，為全國數量第一，年產值超過180億元，扣除使用豆渣養豬的豬場，共75場養豬場使用廚餘飼養，已有10場豬場申請廚餘轉用飼料差額補貼，每頭豬可補助2200元。

ET快訊
23歲女騎士「北投內湖」通勤！遭薇閣校車輾斃媽哭癱
快訊／猛一震！台東20：16規模5.3　全台有感
快訊／自強隧道口擦撞遊覽車！女騎士「後輪輾過」慘死

關鍵字：非洲豬瘟,雲林縣,廢棄物清理法,廚餘

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「前一天和家人吵架」　男開車進摩鐵成「蛹」離奇死亡

影／塑膠袋由內反綁！吸瓦斯窒息　新北摩鐵半裸男「輕生原因」曝光

影／貴婦奈奈吸金10億　一家3口被通緝25年到2044年

朱松偉貪污案　檢查出他收錢也收禮：紅酒、iPhone、五星住宿

金門小三通首例！　陸婦看兒子帶「6根香腸」挨罰20萬

男童騎單車貪玩倒路中　爸爸「不扶他反巴頭」引網友論戰　　

遭23歲閨蜜設局！扒衣電擊「強拍女僕照」她崩潰　求償30萬竟被嗆

快訊／23歲女騎士「北投內湖」通勤！與薇閣校車擦撞當場輾斃　媽到場哭癱

防疫大作戰／廚餘未蒸煮養豬　雲林縣開出全台首張罰單6000元

快訊／自強隧道入口擦撞遊覽車！女騎士倒地「後輪輾過」　當場慘死

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

油鍋起火用棉被滅真母湯　消防員示範用鍋蓋最正確

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

聲林之王生存週記(13)之場邊花絮

取出深藏體內6年巨大脂肪瘤 戰痘醫師：簡直是冷凍生雞肉！

武士刀「砍聚寶盆」戰3千觀看　彰化李李仁嗆網：當我不敢賠？

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

南投婦人養雞半年60隻變4隻　原來被1歲萌石虎當自助餐啦

遭23歲閨蜜設局！扒衣電擊「強拍女僕照」她崩潰　求償30萬竟被嗆

快訊／23歲女騎士「北投內湖」通勤！與薇閣校車擦撞當場輾斃　媽到場哭癱

防疫大作戰／廚餘未蒸煮養豬　雲林縣開出全台首張罰單6000元

快訊／自強隧道入口擦撞遊覽車！女騎士倒地「後輪輾過」　當場慘死

原要送養卻不捨　嘉義「市場小巨人」陳佑安賣菜報答爺奶

深夜爭吵後揚言尋短！女離家「不知去向」　警摸黑河堤邊尋回

直擊／高雄市有湧泉從日本時代就有　「泉眼」遺址首曝光

欠3萬不還！惱羞「猛刺好友4刀」斃命　工廠保全逃死判17年2個月

輔大性侵案外案　夏林清告苗博雅求償1元1/22宣判

「有聲音叫我跳」丈夫中邪要跳「黑洞」　妻：那是排水溝

英業達12月營收470億元、月增15%　全年破5000億元創高

買房給媽媽被瞎罵炒地皮　IU怒了「賭上演藝生涯發誓」求清白

通勤尖峰時間「2列車追撞」！車廂噴出軌變形　南非3死300傷

編輯周記／微風南山自動洗頭機搶先用　6分鐘治「懶癌」

遭23歲閨蜜設局！扒衣電擊「強拍女僕照」她崩潰　求償30萬竟被嗆

男子駕車與機車擦撞騎士重傷　善化警提醒循燈號行駛

三立爆出走潮！　美女主播林楚茵4優點被挖角

《聲林》許莉潔「胖又醜」落淚　「肉肉女」私訊送暖

BO妞一聽「老蕭叔叔」皺眉頭　偷觀察「他幹嘛一直模仿我」

快訊／23歲女騎士「北投內湖」通勤！與薇閣校車擦撞當場輾斃　媽到場哭癱

白目老公惡整！老婆完全投入　網笑：還看得到明天的太陽？

社會熱門新聞

國三女兒逃學溜回家　真相讓人不..

巴斯夫內鬼曝光　敗在一封關鍵檢..

即／中和摩鐵凶殺案　男遭殺害塞..

女騎士機車擦撞大客車　慘死輪下

遙控器干擾　10元夾走千元公仔

暗戀帥射擊士！中士班長偷含3分..

開貨車害台大高材生癱瘓　驚天判..

貴婦奈奈　被通緝25年到204..

鄭文燦前市府大將涉貪　朱松偉遭..

牙醫偷吃人妻傳鹹濕簡訊：在裡面..

自強隧道車禍　女騎士遭遊覽車輾..

起底殺妻！航空女主管遭掐死原因..

塑膠袋由內反綁　摩鐵命案「輕生..

小倆口未婚懷孕　岳母硬討「聘金..

更多熱門

相關新聞

南市召開　防範非洲豬瘟應變會議

為強化非洲豬瘟疫情防治工作及宣導，1月8日上午台南市長黃偉哲親自在災防辦公室，召開防範非洲豬瘟應變第2次工作會議，黃偉哲強調防疫視同作戰，要隨時做好防範非洲豬瘟疫情的萬全準備，落實「超前部署、阻絕境外」的防疫政策。

豬價跌破70元　農委會：價格平穩

小農品牌標榜用台灣豬　激出年菜買氣

北市大安區驚現豬屍　未檢出非洲豬瘟

帶一根香蕉闖關　「忘記吃了」罰3千

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

理科太太「破產→上億身價」1年內超狂逆轉！

快訊／北捷板南線大塞爆！請1400人下車

工作12年！尾牙吃一半荷包進帳53萬

茶垢超多崩潰！他靠「這包圓管」全清光

阿信唱《勇氣》釣出梁靜茹回應！

2018年末開始衰8年！「3重災區星座」曝光

阿嬤硬塞護身符！他撞鬼3次又遇「鬼壓床」

香爐挖滴血身分證！太子爺顯靈破解

「道歉完繼續偷吃」渣男星座Top5

渾圓豐滿的極品正妹！背斜肩包「戰力+1萬」

柯南長大變新一！《柯南》特別篇閃爆CP粉

陳意涵炫9個月孕肚「還是平的」！賈靜雯雙手一抱傻眼

心好累！感情出現「8跡象」快分手

妻「飛大半個地球」陪宥勝吃晚餐

一坨毛以為動物　一戳頭皮發麻

更多

最夯影音

更多

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

油鍋起火用棉被滅真母湯　消防員示範用鍋蓋最正確

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面