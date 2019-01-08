防疫大作戰／廚餘未蒸煮養豬　雲林縣開出全台首張罰單6000元

▲雲林縣廚餘蒸煮。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／雲林報導

嚴防豬瘟侵入，雲林縣政府7日組成防疫聯合稽查小組，首波稽查縣內6場廚餘養豬戶，在四湖鄉發現一養豬場，使用沒有經過高溫蒸煮的廚餘養豬，當場依違反廢棄物清理法開出第一張罰單，裁罰6000元，8日再持續針對廚餘養豬戶稽查。

▲雲林縣防堵非洲豬瘟，禁用廚餘養豬。

雖然雲林縣長張麗善早在去年25日就職當天，便領先全國宣布雲林縣內禁止廚餘養豬，但中央至今並未宣布全台禁用，僅規定廚餘需高溫90度蒸煮攪拌，至少1小時以上，方可餵飼豬隻。農業處處長張鴻猷指出，昨日在四湖鄉查獲的養豬場飼養13頭豬，發現業者沒有蒸煮設備，卻用某所國中和路邊攤販收的廚餘養豬，呼籲豬農全力配合防疫。

▲雲林縣長張麗善視察廚餘情形。

據了解，禁止廚餘養豬是雲林縣政策之一，相關後續事宜目前還在作業中，而依據相關法令，所以目前只能用違反「廢棄物清理法」第12條開罰，1200至6仟元。

▲雲林縣組成防疫聯合稽查小組。（圖／記者唐詠絮翻攝）

張鴻猷表示，雲林縣內飼養超過146萬頭豬，為全國數量第一，年產值超過180億元，扣除使用豆渣養豬的豬場，共75場養豬場使用廚餘飼養，已有10場豬場申請廚餘轉用飼料差額補貼，每頭豬可補助2200元。