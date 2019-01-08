贊同不提「九二共識」　張善政：但小英應該要勇敢說出兩岸同屬一中

▲台灣大基金會董事長張善政表示，兩岸同屬一中不需要用九二共識來說，中華民國憲法就已經寫明了。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

對於近期總統蔡英文呼籲國內各黨不要再提「九二共識」一事，台灣大基金會董事長張善政今（8）日出席活動時指出，兩岸同屬一中不需要用九二共識來說，中華民國憲法就已經寫明了；雖然蔡總統呼籲大家不要提九二共識是對的，但是她卻迴避了一中議題也沒有提憲法，只有在選上總統時提過憲法，後來就一直迴避，呼籲小英也應該要勇敢地說出來。

張善政表示，兩岸同屬一中的「一中」指的是什麼？「中華民國憲法」所指的「中」當然是中華民國 所以為什麼要捨近求遠，中華民國憲法就在你我身邊為什麼不拿來用，而是用「九二共識」呢？以後藍綠對於「一中」有任何不同的意見，那就拿中華民國憲法做為解釋即可，作為共同對話的基礎 。這也意味著，「一中原則」用憲法就可以解決，為什麼一定要糾結於「九二共識」這個名詞呢？

「中華民國憲法本來就寫明了海峽兩岸同屬一中」張善政強調，但是這個一中原則之下要指的是台灣優先，所以我也強調「台灣優先務實主義」，這只的事做任何事情之前都是以台灣作為做優先的考量 ，這兩個原則希望藍綠兩黨都可以聽得進去，才能消弭兩黨之間的對立。