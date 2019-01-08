評「400億紅包」踩剎車　張善政：蔡總統每次好的用意做會壞

▲台灣大基金會董事長張善政。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

針對日前行政院將發放400億經濟紅利紅包，在引發輿論後急踩煞車的議題，台灣大基金會董事長張善政今（8）日出席活動時指出，總統蔡英文過去有很多政策出發點都很好，但是往往在執行的過程與細節中都沒有想清楚，以至於在執行前後會出現很多不同的聲音 ，結果一個好的事情（政策）就被做壞了。

張善政解釋，像是之前推出的一例一休、ABS強制加裝等政策，出發點都是好的，但是執行過程事前沒有想清楚，最後讓很多政策「急轉彎」。蔡總統現在執政已兩年半，都還是不斷地發生一樣的問題，這樣很可惜。

此外，張善政也認為，任何跟花錢相關的政策，都應該要有目標，就是政府都先思考要解決哪些事情，才能把錢花在刀口上；但是這次的稅收紅包政策比較像是，政府先掏出了400億的資金，然後才考慮可以做哪些事情，這個邏輯思緒是錯的，應該是要先思考要解決哪些事情，再來考慮要編列多少預算加以解決。

「蔡總統最大的問題在於決策圈太小」張善政指出，從過去的政策決策圈的人員組成來看，她的確非常倚賴少數的幾位閣員，雖然這幾位閣員不方便一一點名，不過舉凡能源政策、一例一休，或是農業政策其實都非常有問題的，所以才會造成去年的九合一選舉民進黨大敗選。 希望蔡總統在即將來臨的內閣改組中，真正能夠啟用一些有好點子且能夠好好執行的人。