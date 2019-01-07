彰化防堵非洲豬瘟　廚餘未「蒸煮1小時達90℃」重罰300萬

▲防堵非洲豬瘟，彰化縣政府針對廚餘養豬戶祭出重罰3百萬元。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣是全國排名第3的養豬大縣，飼養豬隻頭數75萬頭，7日上午農業處與環保局聯合召開記者會，農業處長陳炳森表示，將嚴格要求廚餘一定得蒸煮過後才能使用，否則最高罰300萬元，也將輔導養豬業者轉型使用飼料代替廚餘，下午也將召開非洲豬瘟緊急應變中心第一次跨局處會議。

▲防堵非洲豬瘟，農業處及環保局聯合召開記者會。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣截至目前彰化縣養豬戶共有162戶，加速推動鼓勵廚餘養豬業者轉型，轉型不用廚餘的有70戶，其中有47場改為飼料飼養，23場是已經停養，還有92場是廚餘利用飼養戶，飼養頭數約54,000頭，佔全縣飼養頭數7.2％，也是要加強輔導嚴查的重點項目。

陳炳森指出，嚴查部分，廚餘養豬必須落實一個小時要90度C蒸煮才可，並採登記制，養豬戶針對蒸煮的時間點必須據實登記，這部分也請公所協助，而縣府也將不定期進行抽查；重罰部分，將會用相關的環保法規，每個層級有不同的處罰方式，最高可能懲罰到300萬，希望廚餘養豬戶能落實，避免豬瘟的發生而影響彰化的養豬產業，也讓養豬戶能安心。

輔導轉型補助包括有補助飼料與廚餘的價差，估算每頭最高補助2200元，退場補助提供20、30、 50 萬元不等分級補助，申請期間即日起到3月31 日止，補助時間自完成申請改用飼料起至在養豬隻上市、或完成申請至豬隻出清豬舍拆空完成退場 (最遲9 月30 日止)。