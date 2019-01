用照片就能解鎖！臉部辨識安全堪憂　華碩、三星都入列

▲生物辨識的保護能力的確比字符密碼來得弱。(圖/ETtoday示意圖)

科技中心/綜合報導

目前已有愈來愈多的智慧型手機支援臉部解鎖,看一下手機,手機知道這是你,便解鎖,這很容易,但往往不安全。荷蘭消費者協會(Consumentenbond)對110台市售智慧型手機進行測試,其中有多達42支智慧型手機的臉部辨識被一張照片輕易騙過,安全堪憂。

荷蘭消費者協會發布報告指出,過去人們使用PIN碼或圖形解鎖,這是相對安全的作法,因為手機內有許多個人訊息,如今愈來愈多的設備可以透過指紋、臉部或虹膜解鎖,這種生物辨識技術理論上來說應更安全也更快速,但若技術存有瑕疵,那安全就不那麼有保障。消費者協會測試110支智慧型手機,其中有高達42支的螢幕解鎖都被「照片」騙過,這意味著,任何人都可以進靠著一張照片,獲取該設備中的資訊。

這42支被照片解鎖的智慧型手機中,又以三星Galaxy A7、A8,華為P20、 P20 Lite、P20 Pro,SONY Xperia XZ2、XZ2 Compact幾乎不堪一擊。不過這也不表示這些品牌的智慧型手機都不夠安全,以三星為例,Galaxy S9、S9 +、Note 9,華為Mate 20、Mate 20 Pro的臉部識別就相當謹慎,未被照片成功解鎖,iPhone XS系列及iPhone XR也都成功通過測試。

部分機款在用戶設定臉部解鎖時,會跳出該解鎖方式不如其他方式安全的警告,其中榮耀 7A、LG G7 ThinQ等機款雖然臉部識別技術未通過,但它們都內建「嚴格」模式,該模式打開後,僅使用照片便無法解鎖成功,安全性較其他機款高一些。

至於輕易被照片解鎖的機款則包括華碩Zenfone 5、BlackBerry Key2、小米A2等。詳看列表:

可用照片解鎖的機款:

Alcatel 1X

Asus Zenfone 5 Lite 64 GB

Asus Zenfone 5, ZE620KL (64 GB)

BlackBerry Key2

BlackBerry Key2 (US version)

BQ Aquaris X2

BQ Aquaris X2 Pro

General Mobile GM8

HTC U11+

Huawei P20 (EML - L29)

Huawei P20 Lite

Huawei P20 Pro (CLT - L29)

Lenovo Motorola Moto E5

Lenovo Motorola Moto E5 (BR version)

Lenovo Motorola Moto E5 Plus (BR version)

Lenovo Motorola Moto G6 Play

LG K9 (LM-X210EMW)

LG Q6 Alpha (LG-M700n)

Motorola Moto G6 Play (BR version)

Motorola One

Nokia 3.1

Nokia 3.1 (US version)

Nokia 7.1

Oukitel VU

Samsung Galaxy A7 (2018)

Samsung Galaxy A8 (32GB) (SM-A530F/DS

Samsung Galaxy A8 (64 GB)

Samsung Galaxy A8+ (SM-A730F)

Samsung Galaxy J8 Brasil

Sony Xperia L2 (H3311)

Sony Xperia L2 (H3321)

Sony Xperia XZ2 (H8216)

Sony Xperia XZ2 (US version)

Sony Xperia XZ2 Compact (H8314)

Sony Xperia XZ2 Compact (US version)

Sony Xperia XZ2 Compact Dual SIM (H8324)

Sony Xperia XZ2 Dual SIM (H8266)

Sony Xperia XZ2 Premium (US version)

Sony Xperia XZ3

Vodafone Smart N9

Xiaomi Mi A2

Xiaomi Mi A2 (32GB)

無法被照片解鎖的機款:

Alcatel 3V (5099D)

Alcatel 5

Apple iPhone XR (128 GB)

Apple iPhone XR (256 GB)

Apple iPhone XR (64 GB)

Apple iPhone XS (256GB)

Apple iPhone XS (512GB)

Apple iPhone XS (64GB)

Apple iPhone XS Max (256GB)

Apple iPhone XS Max (512GB)

Apple iPhone XS Max (64GB)

Asus Zenfone Max Plus (ZB570TL)

Honor 10

Honor 7C

Honor 8X

Honor View 10

HTC U12+ (EU version)

HTC U12+ (US version)Huawei P Smart+

Huawei Y6 (2018) (ATU-L21)

Huawei Y7 (2018)

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 20 Pro

Lenovo Motorola Moto G6 (32GB)

Lenovo Motorola Moto G6 (64GB)

Lenovo Motorola Moto G6 (US version)

Lenovo Motorola Moto G6 Plus

Lenovo Motorola Moto Z3 .US version

Lenovo Motorola Moto Z3 Play

Lenovo Motorola Moto Z3 Play .US version

Motorola Moto G6 (BR version)

Motorola Moto G6 Plus (BR version)

One Plus 5T

OnePlus 6 (128GB)

OnePlus 6 (256GB)

OnePlus 6 (64GB)

OnePlus 6 (US version) (64 GB)

Oppo Find X

Samsung Galaxy A6 (32GB)

Samsung Galaxy A6+ (32GB)

Samsung Galaxy A6+ (64 GB)

Samsung Galaxy A9 (2018)

Samsung Galaxy J6 (2018)

Samsung Galaxy Note 9 (128 GB) (EU version)

Samsung Galaxy Note 9 (128 GB) Dual SIM (BR version)

Samsung Galaxy Note 9 (128 GB) Single SIM (EU version)

Samsung Galaxy Note 9 SM-N960U1 (US version)

Samsung Galaxy S9 (SM-G960F/DS)

Samsung Galaxy S9 SM-G960U1 (US model)

Samsung Galaxy S9 256GB

Samsung Galaxy S9 dual (128GB)

Samsung Galaxy S9+ (SM-G965F/DS)

Samsung Galaxy S9+ 256GB

Samsung Galaxy S9+ dual (128GB)

Samsung Galaxy S9+ Single SIM

Samsung Galaxy S9+ SM-G965U1 (US model)

WIKO View 2

►只有iPhone X擋住了!3D列印頭像成功騙過多款Android手機臉部解鎖