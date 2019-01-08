蘋果供應商推出新感測器技術　iPhone「去瀏海」指日可待

▲蘋果供應商AMS發表新感測器技術，未來iPhone有望完全沒有瀏海。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

自iPhone X以來，「瀏海」（notch）的設計就一直為人詬病，不過蘋果供應商AMS稍早前發表了一款新的螢幕下感測元件，這款新的感測器有望大大縮減瀏海大小，甚至有機會能做到完全無框。

AMS銷售經理David Moon指出，如今智慧型手機的製造商正不斷努力在最大限度內提高產品的屏占比，盡可能的減少邊框面積。據AMS的說法，這項新科技讓感測器能變得夠小，小到能放置於OLED螢幕後方，「這項新的科技能讓手機設計師提升至新的水平，甚至完全取消『瀏海』。」

▲Face ID這種3D結構光識別裝置由紅外線鏡頭、泛光照射器、環境光度感測器等好幾個不同的元件組成。（圖／截自蘋果官網）

目前還不清楚該技術的相關細節，新浪科技指出，AMS的這個新元件只是「去瀏海」的第一布。以Face ID為例，這種3D結構光識別裝置由紅外線鏡頭、泛光照射器、環境光度感測器等好幾個不同的元件組成，也就是說，雖然目前AMS的新感測器能隱藏於螢幕下方，但仍不足以完全消除瀏海，不過這仍是向著「去瀏海」的方向邁進一步。

網路爆料者Ice Universe日前在推特發表預測，雖然今年蘋果的新機應該仍然還是保有「瀏海」，但明年蘋果將完全取消瀏海的設計，轉而設計成「螢幕打洞」。

三星在去年的開發者大會上也曾經宣布過類似的設計，目前很多廠商都在追求這種徹底無邊框的效果，但技術上還存在障礙，所以現在用螢幕打孔這種方式進行過渡。