三星CES前發表最高畫質電視　家用將有更多8K畫質產品選擇

▲三星發表8K家用電視適用的尺寸規格，8K畫質電視選擇越來越多，下一步是家用市場 。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

南韓家電大廠三星（Samsung）在美西時間1／7下午2時發表旗下最新的高畫質產品8K QLED量子電視，在4K畫質即將普遍的同時，更高規格的電視產品也慢慢增加，以往8K畫質主力放在商用市場，三星首度針對家用市場堆出8K產品系列，並宣布即時開放北美預購，而LG也在CES展前也發表8K產品，意即家中電視也即將邁向8K規格。

▲2019 CES展電視家電其中一個重點便是8K。

日系廠商Sharp 2年前首先發布家用8K電視產品，在2019 CES美國消費性電子展開幕正式之前，南韓家電廠商三星與LG也不約而同推出旗下最新、針對家用市場的8K電視產品。

三星之前針對8K畫質推出大型98吋QLED量子電視，然而這樣的尺寸主要針對商用市場，在CES展前宣布，將在2019年推出65吋、75吋、82吋和85吋機型，等同進入家用市場領域，搭載Quantum Processor 8K晶片，提供最高至8K的畫質。

▲兼容與多元使用的關線字，也是未來電視發展的亮點。



然而在消費者眼球對於高解析度越來越無法清楚分辨的同時，電視在軟體操作上的提供與應用成為重要的選擇要素，三星表示，未來將提供更多元的電視內容搜尋與使用方式，並增加更多聯網裝置。

其中最新的消息，便是2019年版三星智慧電視可播放iTunes電影和電視節目，並全面支援Apple AirPlay 2。而2018年版的三星智慧電視，則可透過軟體更新達到支援。蘋果iTunes平台上的電影和電視節目App，將首次在全球100多個國家的三星智慧電視獨家上架；AirPlay 2則將開放支援全球190個地區電視產品使用。

▲三星宣布與蘋果的合作，讓電視產品能直接觀看iTunes內容。

▲也支援 AirPlay 2的操作。

另一南韓家電品牌LG也在同日發表75吋8K LCD旗艦電視、型號SM99，宣告品牌8K產品也將漸漸近日家用市場，與三星相同，不能僅靠畫質決勝負，其搭載的ThinQ AI，除原本有的Google Assistant語音助理功能，今年也宣布新增亞馬遜Alexa語音助理功能與蘋果支援Homekit的硬體裝置。

▲LG也在2019年CES展前宣佈推出多種尺寸的8K畫質電視，另強調智慧操作功能，對遙控器說話就能搜尋關鍵字。（圖／LG提供）