陪掃墓送1800坪地！候選女心酸吐「當過酒店妹」　老翁秒翻臉：她沒希望了

▲老翁和救生員妹才見面第2次。（圖／鏡週刊）

網搜小組／綜合報導

有業主去年8月在報紙貼廣告徵乾女兒，稱只要願意陪他掃墓，即可獲贈1800坪的土地。而他現在也仍在「尋女」，目前候選名單有3位，分別是泳池救生員、物理治療師、牙醫助理。他本來相當欣賞救生員女，卻聽到女方曾經是酒店妹，在對方離開後馬上說「她沒希望了，當我乾女兒要身世清白。」

根據《鏡週刊》報導，從他登報徵求乾女兒以來，一共接到上百通電話，面試了10幾個女子，目前有3位觀察中的候選名單。他也說自己一共想認18個女兒，「我要看品行、講話，一舉一動我都在暗中幫她打分數，我不會糾正她的缺點，讓她原形畢露。」至於選18個女兒的理由，他則說，如果他哪天臨時住院開刀，需要保證金10萬元，那18個乾女兒一人只要出5000多元就能湊到錢。

目前3位觀察中的女孩，其中一名是24歲的泳池救生員，她說，兩人才見面第2次，會想應徵是因為覺得老翁很可憐，想出自善心給予協助。聽到這裡，老翁還滿意給肯定「她也是缺少父愛，父親死掉，只剩母親，所以認我當乾爹」。他還讚救生員妹，「很節省，從來不買衣服，都穿人家不要的衣服，這符合我的條件，有些人愛慕虛榮我不喜歡。」

但救生員妹之後面對訪問，支支吾吾地說出自己的身世「我16歲未婚懷孕，為了養孩子，只好去當酒店小姐」，也說自己坐過藥桌、喝過摻K粉的飲料，「那時一個晚上有4,000、5,000元，我會去買保養品、衣服、名牌包，自從認識這個男友，他叫我存錢，我才知道錢不好賺，現在不敢亂買東西，都穿別人給我的衣服。」

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▲當時的報紙廣告吸引許多討論。（圖／翻攝PTT）

沒想到爺爺在女方離開後，馬上告訴記者「她沒希望了，酒店小姐要陪酒陪色，聽到她在那種地方上班心都涼了半截，還吸過毒，當我乾女兒要身世清白。」

其他2女的話，老翁說他憑感覺，認為自己和物理治療師不適合，但誇獎約30歲的牙醫助理，「她會開車載我去看風景，陪我去掃墓4、5次了，還買智慧型手機、皮帶、涼鞋給我，人家好意，不收也不是」，並說這個牙祝女離婚了，不想再婚，平時兩人都會互通電話聊天。

談到他希望乾女兒怎麼對他，老翁則說「關心我、幫我付醫藥費、等我死了以後，繼續幫我祖先掃墓」；他還說自己被騙也甘願，因為這些女子如果想騙他，一定要長時間假裝對他好，「我已經70歲，晚年過得快樂就夠了，總比沒人關心，在家好像被冰在冷凍庫裡面好」。他也說如果只想得到財產、等他死後就不掃墓，他做鬼也不會放過對方。

不過其實不只認養乾女兒，老翁的太太當初也是應徵筆友找到的，當時他都挑養女、弱勢的可憐女子回信，「我覺得這樣的人比較有同情心，我太太也是養女。」兩人共有2女1子，但在結婚7年後，太太罹患躁鬱症，最後決定分居。如今他登報找乾女兒，希望成為身世可憐年輕女子的乾爸，和當初找老婆的手法很相似。

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