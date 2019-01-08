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陪掃墓送1800坪地！「徵乾女兒老翁」故事曝光　每月北上清祖墳：靠意志力

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▲▼【老翁登報徵乾女兒事件一】祖先庇佑發大財　為掃祖墳寧可睡公園。（圖／鏡週刊）

▲老翁登報徵乾女兒。（圖／鏡週刊）

網搜小組／綜合報導

有業主去年8月在報紙貼廣告「要認孝順、乖巧、吃素的女兒」，稱應徵者通過面試後，只要願意陪他掃墓，即可獲贈1800坪的土地。而他現在也仍在「尋女」，目前候選名單有3位，還說自己一共想認18個女兒，直呼寧願被騙「我已經70歲，晚年過得快樂就夠了，總比沒人關心，在家好像被冰在冷凍庫裡面好」。

「我家小孩不養我、也不去祭拜祖先，所以我打算不把財產留給他們！」花2萬多元刊登廣告的業主當時透露，想要認養一位孝順又乖巧的女兒，還列出條件，必須要不抽菸、不喝酒也不賭博。意者得先寄出自己的身高、體重到嘉義，隨後再赴苗栗面試，錄取後要陪他上山掃墓、工作，才能獲得位於苗栗南湖山區、約1800坪大的土地。目前已有100多人應徵。

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▲▼報紙刊登詭異廣告，徵乾女兒陪同掃墓，就可獲得苗栗南湖1800坪土地。（圖／翻攝PTT）

▲當時的報紙廣告吸引許多討論。（圖／翻攝PTT）

根據《鏡週刊》報導，老翁每個月都會從苗栗北上掃墓，前一晚先到台北101附近的小公園過夜，儘管天冷，他仍穿著雨衣、頭戴毛線帽，穿戴手套襪子，躺在石椅上就睡。隔天一早，他再騎著老舊檔車到六張犁為父母、爺爺奶奶掃墓，接著到三峽祖墳祭拜。

他認為，凡事都有因果，相信自己在掃墓的時候，把「房子」打掃乾淨，過世的人就住得很舒服，「不然會有螞蟻跑進骨灰罈啃祖先的骨頭，他會很痛苦，讓家裡不平安」。他說自己身上沒病痛，就連雙眼、牙齒至今仍健全，都是祖先的保祐，「像我堂哥身上5、6種病，2個小時吃一種藥，還怪祖先沒保佑他，為什麼自己不檢討？」

他說自己幾10年來都堅持每個月掃墓，靠的就是意志力，至於想徵乾女兒的原因，他則說自己已經70歲了，如果他死了，祖墳就沒有人去掃，「我沒有退路啊！3個小孩都40幾歲了，他們有時間去香港、去新加坡玩，沒時間去掃墓，說不過去嘛！」

▲▼【老翁登報徵乾女兒事件一】祖先庇佑發大財　為掃祖墳寧可睡公園。（圖／鏡週刊）

▲老翁為掃祖墳，前一晚北上睡公園。（圖／鏡週刊）

談到從前的生活，老翁說年輕時他開過牛仔褲工廠，因為沒學過裁縫，用剪刀把褲子剪開的時候，因為牛仔布很硬，他剪到手都起水泡。但因為牛仔褲生意不錯，之後他租了場房，甚至組織一個小工廠，最後因為不敵大陸的廉價進口貨，1993年便收起工廠，轉當清潔工及工廠保全。

但在61歲的時候，他獲得一筆龐大遺產，「我祖先有好幾萬坪土地，大望族，市公所找到我跟弟弟姊妹繼承這些土地，在林口A7那邊」。之後他就靠轉賣土地、投資房地產賺了好幾千萬，「因為投資都很順利，我認為是祖先風水庇佑我，所以每個月都去掃墓。」

雖然有了錢，但家庭生活卻不盡理想，老翁說兒女都嫌他不乾淨，小孫女還曾嫌「你這麼老了，怎麼不趕快去死？」他現在則是獨自住在苗栗火車站附近租的透天厝內，過著十分節儉的生活。

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關鍵字：乾女兒,掃墓,廣告,遺產,苗栗,土地,老翁

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