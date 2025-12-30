「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

▲下一波強烈冷氣團確認！（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

跨年後強冷確認！中央氣象署表示，跨年夜北東雲多有雨，大台北有局部大雨，元旦當天強烈冷氣團南下接棒，各地越晚越冷，又會有冬天的感覺，台南以北、宜蘭低溫普遍下探11至14度。氣象專家分析，各國模式最新溫度走勢預測都顯示，強烈冷氣團主力將於1月2日（周五）抵達，最低溫挑戰10度。

氣象署預報，明天（31日）東北季風影響，北部、東北部稍涼，各地低溫約14至19度，迎風面有局部大雨發生機率。1月1日元旦強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，越晚越冷；1月2日冷氣團影響，各地寒冷，中部以北、宜蘭金門低溫下探9至13度，南部、花東及澎湖12至16度，馬祖8至9度。

▲先濕後乾，北東濕冷跨年 。（圖／中央氣象署）



氣象愛好「台灣颱風論壇」粉絲團分析，跨年夜因東北季風增強，水氣同步增加，北台灣會是又濕又冷的跨年夜，體感溫度偏低。而歐美德三大模式最新溫度走勢預測顯示，下一波強烈冷氣團的到來幾乎確定。

「台灣颱風論壇」進一部說明，強烈冷氣團主力1月2日抵達，當天夜晚至清晨是最冷時刻，全台低溫下探10至12度，西部平原空曠地區、內陸近山區有機會10度以下，達到寒流機率偏高。預計下周這波強烈冷氣團減弱，但新一波冷空氣可能很快就到。

「台灣颱風論壇」指出，強烈冷氣團影響時序：

●12月31日～1月1日（三～四）：

水氣增加，冷空氣陸續南下

北部、宜蘭漸轉濕涼，跨年後再轉濕冷

但中南部、花東這時候感受還不會太冷

●1月2日（五）：

強烈冷氣團主力抵達

北部、宜蘭白天濕冷，入夜後漸轉陰冷

其他地方則全面轉為乾冷天氣

最低溫將挑戰10-11度

●1月3日~1月4日（六～一）：

乾冷空氣接手

全台乾冷、放晴，但日夜溫差非常大

深夜低溫持續下探10-11度