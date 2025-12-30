iPhone嗶一下進站！北捷可以刷手機搭車了　怎麼用懶人包看這

▲北捷終於開放刷手機進站 。（圖／台北捷運公司）



記者許力方／台北報導

台北捷運邁入「刷手機搭車」新時代。北捷公司今（30日）宣布，閘門多元支付硬體建置完成，將分階段上線，明年1月3日（周六）起，旅客可使用手機掃描QR乘車碼，或是綁定台新銀行信用卡Apple Pay、Google Pay等行動支付進出站，未來並將陸續全面開放國內外信用卡感應與Apple Pay「黑屏過閘」功能。

17家業者QR乘車碼 1月3日正式上線

[廣告]請繼續往下閱讀...

北捷指出，全閘門已全面導入QR乘車碼與信用卡感應服務，自1月3日起，將開放17家支付業者的QR乘車碼搭乘捷運，包括TWQR（台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行、中華郵政公司）、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山Wallet、全盈+PAY及台新Pay等。LINE Pay Money則因系統尚在測試，暫定明年3月開放使用。

信用卡感應乘車 台新銀行先試營運

信用卡感應乘車由台新銀行率先試營運。北捷表示，1月3日起，台新銀行信用卡及綁定Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等行動支付，將進行為期6個月的試營運，確保交易安全。預計明年7月起，將全面開放國內外信用卡使用，支援Visa、Mastercard、JCB、銀聯、大來卡及Discover卡，並同步推出Apple Pay ECP「黑屏過閘」功能。

刷NFC進站 手機先綁定信用卡

北捷提醒，使用NFC功能行動裝置並支援行動支付應用服務（如Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等）搭車的旅客，行動裝置須完成信用卡綁定及銀行驗證程序，且使用行動支付進出閘門皆需使用同一台行動裝置及應用服務（綁定之信用卡也需相同）。

怎麼用？ 3步驟超簡單搞定

行動支付如何使用？

1. 手機錢包綁定信用卡（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）

2. 手機開啟錢包→選擇信用卡→走入砸門通道

3. 以手機NFC位置感應信用卡讀卡區

QR乘車碼如何使用？

1. 開啟APP

2. 走入砸門通道

3. 感應QRCODE

支援支付工具

●QR 乘車碼：

TWQR、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山 Wallet、全盈+PAY、台新 Pay（LINE Pay Money陸續推出）

●信用卡(含Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay)：

VISA、MasterCard、JCB

1月起，將先以「台新銀行信用卡」上線測試6個月

預計7月全面開放所有信用卡