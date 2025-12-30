曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子「翻盤關鍵」：快去找

▲曹西平乾兒子Jeremy（左)）女友現身板橋殯儀館認屍並陪同報驗。（圖／記者陳以昇攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

資深藝人曹西平於29日傳出驟逝消息，引發外界高度震驚與不捨，隨之而來的後事處理與遺產繼承難題，也成為討論焦點。由於曹西平生前與乾兒子感情深厚，但與親生手足關係冷淡，乾兒子曾對外表示因無血緣關係，依法難以介入後事與財產事宜。對此，「巴毛律師」陳宇安發文指出，雖然法律程序繁雜，但其實並非無解，關鍵可能就在曹西平過去參與過的電視節目紀錄中。

巴毛律師透過社群平台分析，乾兒子面臨的法律困境，其實可以透過遺囑來化解。只要曹西平生前曾在遺囑中清楚指名後事負責人、執行方式，並指定遺囑執行人，即便沒有血緣關係，受託者依然能依法取得處理權限。她進一步回憶，曹西平過去曾不只一次在節目中公開表示，已經立好遺囑且財產全部留給乾兒子，若能找到當時的影像紀錄，對後續法律主張將有極大助益。

針對遺產繼承中手足擁有的「特留分」爭議，巴毛律師也提供了專業解方。根據民法第1145條第1項第5款規定，若繼承人對被繼承人有重大虐待或侮辱行為，且經被繼承人「表示」其不得繼承，該繼承人即喪失繼承權。巴毛律師解釋，所謂的「重大侮辱或虐待」在實務認定上相當寬泛，且被繼承人的「表示」不一定要採取書面形式，只要能證實曾經表達過意願，口頭談話同樣具備法律效力。

因此，若曹西平生前曾在電視節目或公開談話中，揭露手足對他的不當對待，或是明確表達過「不讓他們繼承」的意願，這些內容都能成為法律上的有力證據。巴毛律師語重心長地建議乾兒子，「快去找找看節目有沒有交代分產的相關片段」，這不僅是爭取遺產分配的依據，更是圓滿處理後事的重要解方。