300萬遺產稅繳不出！他急問「能從老爸帳戶扣？」　專家解答

記者周亭瑋／綜合報導

繼承遺產時，常面臨「帳戶有錢卻沒錢繳稅」的困局。就有網友要繳300萬的遺產稅，不禁無奈求問「爸爸帳戶裡還有500萬，不能直接從裡面扣掉就好了嗎？」對此，退休理財顧問「R姐」廖嘉紅也做出解答。

現金卡在帳戶中？ 遺產稅繳納有「便民條款」

當家長過世後，遺留下的帳戶存款會先被銀行凍結，家屬若面臨巨額遺產稅，常感嘆「明明帳戶有錢，為何還要自掏腰包？」理財顧問廖嘉紅指出，針對繼承人一時拿不出大筆現金的情況，財政部設有解釋函令，允許繼承人向國稅局申請「以被繼承人遺產中的銀行存款，繳納遺產稅」。

這項設計的初衷，是考量到許多家庭的財產集中在長輩名下，家人可能缺乏流動資金支付稅款。法律提供了一條不用先行代墊現金的路徑，讓稅款直接從遺產存款中扣除，扣除後的餘額再行分配給繼承人。

申請門檻：法律規定的「合法多數」

廖嘉紅強調，這筆錢屬於全體繼承人共同擁有的財產，因此不能由單一繼承人擅自決定。根據現行規定，申請「以存款繳納遺產稅」必須符合以下兩種門檻之一：

1.雙過半原則：繼承人人數過半數同意，且同意者的應繼分（繼承比例）合計超過一半。

2.絕對比例原則：不論人數多寡，只要同意者的應繼分合計超過三分之二。

以一名留有500萬存款、遺產稅300萬的案例來看，若繼承人有4位，只要其中3位同意，人數與比例皆達75%，即符合申請資格。

最多人踩雷的「不是錢，而是人」

她也點出常見誤區，很多人以為「任何一位繼承人都能自己去辦」，或認為「帳戶有錢就一定能直接扣稅」；但實務上真正卡關的，往往不是金額，而是家人之間是否談妥、比例是否達標。

R姐提醒「先談好人，再談錢」

最後，廖嘉紅提醒，財富傳承中「人」的問題往往比「錢」複雜。若繼承人間存在紛爭，即便遺產豐厚，仍可能因無法達成多數決而導致納稅延宕。