　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

300萬遺產稅繳不出！他急問「能從老爸帳戶扣？」　專家解答

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）有LOGO版，原編號2784228。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

繼承遺產時，常面臨「帳戶有錢卻沒錢繳稅」的困局。就有網友要繳300萬的遺產稅，不禁無奈求問「爸爸帳戶裡還有500萬，不能直接從裡面扣掉就好了嗎？」對此，退休理財顧問「R姐」廖嘉紅也做出解答。

現金卡在帳戶中？ 遺產稅繳納有「便民條款」

[廣告]請繼續往下閱讀...

當家長過世後，遺留下的帳戶存款會先被銀行凍結，家屬若面臨巨額遺產稅，常感嘆「明明帳戶有錢，為何還要自掏腰包？」理財顧問廖嘉紅指出，針對繼承人一時拿不出大筆現金的情況，財政部設有解釋函令，允許繼承人向國稅局申請「以被繼承人遺產中的銀行存款，繳納遺產稅」。

這項設計的初衷，是考量到許多家庭的財產集中在長輩名下，家人可能缺乏流動資金支付稅款。法律提供了一條不用先行代墊現金的路徑，讓稅款直接從遺產存款中扣除，扣除後的餘額再行分配給繼承人。

申請門檻：法律規定的「合法多數」

廖嘉紅強調，這筆錢屬於全體繼承人共同擁有的財產，因此不能由單一繼承人擅自決定。根據現行規定，申請「以存款繳納遺產稅」必須符合以下兩種門檻之一：

1.雙過半原則：繼承人人數過半數同意，且同意者的應繼分（繼承比例）合計超過一半。

2.絕對比例原則：不論人數多寡，只要同意者的應繼分合計超過三分之二。

以一名留有500萬存款、遺產稅300萬的案例來看，若繼承人有4位，只要其中3位同意，人數與比例皆達75%，即符合申請資格。

▲▼ 養老院,照護之家,老人,輪椅。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

最多人踩雷的「不是錢，而是人」

她也點出常見誤區，很多人以為「任何一位繼承人都能自己去辦」，或認為「帳戶有錢就一定能直接扣稅」；但實務上真正卡關的，往往不是金額，而是家人之間是否談妥、比例是否達標。

R姐提醒「先談好人，再談錢」

最後，廖嘉紅提醒，財富傳承中「人」的問題往往比「錢」複雜。若繼承人間存在紛爭，即便遺產豐厚，仍可能因無法達成多數決而導致納稅延宕。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外送專法恐動到疊單！Uber Eats調查：近6成消費者將減少使用

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

天冷用暖暖包「別直接貼膚」！醫師示警：不是不痛就代表安全

曹西平66歲猝逝家中！上節目必帶哨子背後有洋蔥

300萬遺產稅繳不出！他急問「能從老爸帳戶扣？」　專家解答

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子「翻盤關鍵」：快去找

iPhone嗶一下進站！北捷可以刷手機搭車了　怎麼用懶人包看這

加LINE「外國人衝擊反應」　她尷尬了！全場炸鍋：1款APP難取代

「台灣特權量表」爆紅！20項指標曝光　網測完驚：蠻準

為什麼總抓不住他的心？日網2025戀愛心理學排行榜：揭開吸引力與破局的科學真相

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

外送專法恐動到疊單！Uber Eats調查：近6成消費者將減少使用

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

天冷用暖暖包「別直接貼膚」！醫師示警：不是不痛就代表安全

曹西平66歲猝逝家中！上節目必帶哨子背後有洋蔥

300萬遺產稅繳不出！他急問「能從老爸帳戶扣？」　專家解答

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子「翻盤關鍵」：快去找

iPhone嗶一下進站！北捷可以刷手機搭車了　怎麼用懶人包看這

加LINE「外國人衝擊反應」　她尷尬了！全場炸鍋：1款APP難取代

「台灣特權量表」爆紅！20項指標曝光　網測完驚：蠻準

為什麼總抓不住他的心？日網2025戀愛心理學排行榜：揭開吸引力與破局的科學真相

8旬婦悶殺照護50年癱瘓兒「先送你走」　二審翻供不認殺人

外送專法恐動到疊單！Uber Eats調查：近6成消費者將減少使用

「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直

黃國昌宣布推出個人寫真集！自曝：不輸新北消防猛男

畫面太好看！「最萌身高差」IU勾邊佑錫同框　露香肩黑色禮服美翻

印度GDP超車日本！躍升全球第4大經濟體　官方放話3年內拚第3

米其林「最新AI智慧輪胎」預告CES發表！安全＆省錢一次滿足

營養師揭露高血壓飲食地雷　提醒「5種食物」不要吃！

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

NCT道英親哥孔明驚爆「突發性失聰」！　緊急住院停拍新戲

60歲王月暈倒緊急開顱　將再動刀寫遺願:國修務必來接我

生活熱門新聞

曹西平猝逝享壽66歲　墨鏡哨子「醜八怪」成絕響

台積電5職缺「文組的天花板」　網曝：比工程師更賺

估跌破7℃！　入冬最強冷空氣將凍3天

「客人訂位4大1小」不要兒童椅　店員追問傻眼

iPhone嗶進站！北捷刷手機搭車3步驟搞定

喝咖啡、茶算水嗎　營養師揭驚人真相！

「寒流機率偏高」圖看跨年後跌到10℃

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子：快去找

這間店神處理食安問題！全跪：今年最佳公關

變天！　今「雨最大」地區曝

未來4年走大運！「3生肖」2026年起與財神結伴

「國軍後備幹部」群組對話疑曝光！吹捧解放軍、猛酸政府

台中人快看！現金補助5千買廚餘機

更強冷氣團濕→乾　2次最低溫點探7℃

更多熱門

相關新聞

資產傳承技術活！　中信銀行專家揭繼承順位、特留分與5大課稅地雷

資產傳承技術活！　中信銀行專家揭繼承順位、特留分與5大課稅地雷

資產傳承早已不是有錢人的專利，而是全民都可能面對的現實課題。主持人、資深財經主播劉姿麟在中國信託商業銀行(簡稱中信銀行)《理財憑中信》直播節目中指出，即便立下遺囑、希望將財產全數捐給公益團體，仍可能受到民法「特留分」限制；近年也屢見因婚姻關係遭判無效，導致繼承權出現爭議的案例，更突顯法律在遺產分配中的關鍵影響。

金字塔頂端資產增　前10月遺產稅收飆362億創新高

金字塔頂端資產增　前10月遺產稅收飆362億創新高

先生過世！友人狂勸「快做3件事」能省遺產稅　她一聽全巨雷

先生過世！友人狂勸「快做3件事」能省遺產稅　她一聽全巨雷

拋棄繼承竟多繳百萬遺產稅！理財顧問揭「最貴誤解」

拋棄繼承竟多繳百萬遺產稅！理財顧問揭「最貴誤解」

三星500 萬散戶哀！股價翻轉刷新高　大股東要賣股套現繳稅

三星500 萬散戶哀！股價翻轉刷新高　大股東要賣股套現繳稅

關鍵字：

遺產稅繳稅規定繼承人理財教學財產凍結

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平乾兒子是誰？

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面