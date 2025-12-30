　
天冷用暖暖包「別直接貼膚」！醫師示警：不是不痛就代表安全

▲▼暖暖包。（圖／記者劉維榛攝）

▲蔡侑達醫師示警，暖暖包不能貼在皮膚上使用。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者柯振中／綜合報導

天氣轉冷，不少民眾使用暖暖包取暖，但中醫師蔡侑達提醒，錯誤使用方式恐造成嚴重熱傷害。他指出，醫學上已有明確共識，皮膚若接觸約攝氏44度超過6小時，蛋白質就可能產生不可逆損傷，而市售暖暖包平均溫度可達53度，長時間貼著入睡，等同整晚暴露在超標熱源之中。

蔡侑達醫師表示，暖暖包造成的傷害往往不易察覺，因熱痛覺神經會出現「熱適應」而逐漸麻痺，當隔天起床發現皮膚紅腫時，熱能可能早已穿透表皮，甚至導致皮下脂肪層出現液化壞死，嚴重者恐需進一步醫療處置。

沒痛感不代表安全

蔡侑達醫師說明，暖暖包並非瞬間高溫灼傷，而是長時間、低度卻持續的熱暴露，這類傷害容易被忽視，特別是在睡眠狀態下，無意識接觸的風險更高。

▼蔡侑達醫師表示，暖暖包非瞬間高溫灼傷，而是長時間、低度卻持續的熱暴露，傷害容易被忽視。（示意圖／記者劉維榛攝）

▲▼暖暖包。（圖／記者劉維榛攝）

蔡醫師強調，民眾常誤以為沒有疼痛感就代表安全，實際上正是因神經感覺被抑制，才讓熱傷害在不知不覺中持續加深，增加後續治療難度。

暖暖包使用3原則須遵守

為避免嚴重灼傷，蔡侑達醫師提醒，使用暖暖包時務必隔著衣物，避免直接貼在皮膚上，降低熱能集中造成的傷害風險。

此外，蔡醫師也呼籲，睡覺時一定要將暖暖包取下，避免在無法察覺溫度變化的情況下長時間接觸。對於糖尿病或有循環障礙的族群，更應避免使用，因神經感覺較遲鈍，更容易在不自覺中發生燙傷。

本文已獲得侑澄中醫 蔡侑達醫師授權。

