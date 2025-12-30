曹西平66歲猝逝家中！上節目必帶哨子背後有洋蔥

▲曹西平曾在節目中透露，帶哨子上通告是為了在錄影現場「管秩序」，用響亮的哨聲壓過喧嘩以掌控節目節奏。。（圖／翻攝自Facebook／曹西平直播同樂會）



記者楊庭蒝／綜合報導

資深藝人曹西平於29日驚傳在三重住處猝逝，享壽66歲，其生前在節目中「哨子」不離身的經典形象，如今已成絕響。這枚總是掛在他胸前的哨子，不僅是他在螢幕上管秩序的招牌工具，更承載了他演藝生涯中一段鮮為人知且令人心酸的安全感來源。

曹西平過去以心直口快、火爆性格著稱，他曾在錄製大、小S主持的節目《大小愛吃》時，親自揭露愛帶哨子上通告的真實理由。他坦言早年錄影時，常有10多位歌星同時在場，現場七嘴八舌相當混亂，甚至有人說話太過冗長或難笑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了在混亂中重新掌握節奏，曹西平便養成吹哨子「管秩序」的習慣，用清亮的哨聲壓過雜訊並吸引眾人目光。這種獨特的表演風格，讓他在競爭激烈的演藝圈中脫穎而出，成為觀眾心中不可取代的鮮明符號。

然而，失去哨子的曹西平，其實有著極其脆弱的一面。大、小S曾在節目中試著沒收他的哨子，讓平日氣勢磅礡的他頓時顯得有些無助。曹西平當時坦言，這枚哨子對他而言不僅是表演道具，更是心理上的重要防線，如果出門沒帶哨子就會感到極度不安。

雖然螢幕形象張牙舞爪，但許多演藝圈後輩在得知噩耗後紛紛發文哀悼，感念他私下溫柔提攜、熱心鼓勵新人的一面。