春節狂開加班車！普悠瑪、太魯閣雙人乘務吃緊　改派隨車機務員

▲台鐵現行針對普悠瑪號、太魯閣號等傾斜式列車全面恢復雙駕駛制。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

台鐵在普悠瑪號翻覆事故後，針對普悠瑪號、太魯閣號等傾斜式列車全面恢復雙人乘務，由司機員搭配一名學習司機員或機車助理，確保行車安全。不過今年春節加班車讓有限人力更加吃緊，為此，台鐵首度培訓傾斜式列車「隨車機務員」，來取代部分人力，訓練約3星期，預計春節前可上線。

今年春節連假長達9天，台鐵自1月31日起至2月11日止計12天，全線加開各級列車513列次。台鐵機務處行車技術科指出，因應春節加班車需求，讓普悠瑪、太魯閣號的雙人乘務人力安排吃緊，為此，首度籌辦傾斜式列車隨車機務員班，安排運轉規章、車輛構造、故障排除課程，第一期共33人，7日已正式開訓，預計培訓3星期，在春節前上線。

▲台鐵首度培訓傾斜式列車「隨車機務員」，預計春節前上線，補充雙人乘務人力。（圖／台鐵提供）

台鐵表示，完成培訓後的隨車機務員將取代部分學習司機員及機車助理，這樣一來就可抽出更多司機員人力投入加班車，而隨車機務員在列車上將協助司機員呼喚應答工作，幫忙確認號誌等，若遇到列車故障，也可以協助故障簡易排除，讓司機員更專心開車。

但「隨車機務員」目前台鐵僅規劃培訓一批，在ATP系統恢復穩定後，確認真的可以確保行車安全，會再檢討要不要變更雙人乘務作法。

另外，春節人力，台鐵仍規劃「二線支援一線」引來外界質疑，台鐵解釋，二線人員其實是鐵路局的「特種部隊」，他們能夠擔任行車幹部，對司機員做審查考核、教育訓練，是非常優秀的人員，且在操作、路線、技術上並不會生疏，如果不熟路線，怎麼還能考核基層司機員呢？不過，台鐵也透露，在普悠瑪事故後，因為外界聲浪使得二線人員被打得士氣差，影響出來跑車的意願，現階段希望鼓舞員工士氣，一起撐過這段人力青黃不接的艱難時刻。