出國玩只靠刷卡、跟團送的旅平險夠用嗎？　3分鐘讓你搞懂保障差很多

▲中秋連假即將到來，許多民眾都有出國趴趴走的計畫，專家建議，出發前應檢視是否備齊傷害險或傷害醫療險等基本保障。（圖／記者徐文彬攝）

記者紀佳妘／台北報導

許多人出國只仰賴信用卡團費附加的旅平險，或是以為跟團旅行社有投保就夠了。不過，專家提醒，刷卡或是跟團贈送的旅平險，對於理賠多有限制條件，常常面臨保障不足的問題，因此建議另行投保，按照旅遊地點和需求，讓旅行全程通通都有保障，避免出現鉅額醫療費的窘境。

1、刷卡贈送

保障期間不足，大多限於搭乘及上下該「公共運輸工具」的期間。舉例來說，出國旅遊刷卡送的旅平險，僅保障飛機起降期間的意外死亡或失能，旅遊過程一律不賠，且通常不含海外突發疾病的醫療保障。

2、旅行社贈送

通常旅行社投保的是「旅行業責任保險」，保障範圍及內容僅為基礎版，大多為200至500萬身故／失能保障加些許意外醫療保障。且萬一發生事故不幸發生死亡，損害賠償請求權人只限於旅客自己或其父母、子女、配偶，相較於自費投保旅遊平安險，賠償的部分可以由法定繼承人請求賠償，也可以指定受益人。

3、自費投保

依照自行需求選擇投保額度，也可按照旅遊地點及保障需求，選擇附加傷害醫療保險和海外突發疾病醫療保險，且在旅遊全程都擁有保障。

▲市面上旅平險附加的海外急難救助服務，各家權益大不同，民眾應仔細閱讀條款。（圖／記者謝盛帆攝）

無論是刷卡或是跟團贈送的旅平險，可能會出現保障空窗期，元大人壽表示，刷卡贈送的旅平險要特別注意，通常僅有高檔級別的卡才有含海外全程身故加醫療保障，其他普卡均只含上下該「公共運輸工具」的期間，而旅行社贈送的則要注意保障不足的問題，通常會造成高額支出項目的海外急難救助與海外突發疾病，均無保障，因此建議另行投保，保障較為完善。

至於傷害醫療險和海外突發疾病醫療險要投保多少才足夠，元大人壽指出，由於目前網路投保的旅平險大部分海外地區僅能附加10%傷害醫療險和海外突發疾病醫療險（申根國家能附加20%），但是值得注意的是海外突發疾病有特定地區限額調整係數，民眾可以仔細閱讀條款。

市面上旅平險附加的海外急難救助服務，儘管保費差異不大，但附贈權益卻差很多。元大人壽提醒，一般來說，主被保險人在世界各地，除台、澎、金、馬以外地區，因連續旅行不超過180天的期間內所發生的急難事故，且事故發生3日內需通知援助中心或保險公司，否則需自行負擔轉送費用。