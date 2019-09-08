　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

出國玩只靠刷卡、跟團送的旅平險夠用嗎？　3分鐘讓你搞懂保障差很多

請按讚支持ETtoday新聞雲

日本東京晴空塔（圖／記者徐文彬攝）

▲中秋連假即將到來，許多民眾都有出國趴趴走的計畫，專家建議，出發前應檢視是否備齊傷害險或傷害醫療險等基本保障。（圖／記者徐文彬攝）

記者紀佳妘／台北報導

許多人出國只仰賴信用卡團費附加的旅平險，或是以為跟團旅行社有投保就夠了。不過，專家提醒，刷卡或是跟團贈送的旅平險，對於理賠多有限制條件，常常面臨保障不足的問題，因此建議另行投保，按照旅遊地點和需求，讓旅行全程通通都有保障，避免出現鉅額醫療費的窘境。

1、刷卡贈送

保障期間不足，大多限於搭乘及上下該「公共運輸工具」的期間。舉例來說，出國旅遊刷卡送的旅平險，僅保障飛機起降期間的意外死亡或失能，旅遊過程一律不賠，且通常不含海外突發疾病的醫療保障。

2、旅行社贈送

通常旅行社投保的是「旅行業責任保險」，保障範圍及內容僅為基礎版，大多為200至500萬身故／失能保障加些許意外醫療保障。且萬一發生事故不幸發生死亡，損害賠償請求權人只限於旅客自己或其父母、子女、配偶，相較於自費投保旅遊平安險，賠償的部分可以由法定繼承人請求賠償，也可以指定受益人。

3、自費投保

依照自行需求選擇投保額度，也可按照旅遊地點及保障需求，選擇附加傷害醫療保險和海外突發疾病醫療保險，且在旅遊全程都擁有保障。

▲桃園機場出國,航班,行李手推車,行李。（圖／記者謝盛帆攝）

▲市面上旅平險附加的海外急難救助服務，各家權益大不同，民眾應仔細閱讀條款。（圖／記者謝盛帆攝）

無論是刷卡或是跟團贈送的旅平險，可能會出現保障空窗期，元大人壽表示，刷卡贈送的旅平險要特別注意，通常僅有高檔級別的卡才有含海外全程身故加醫療保障，其他普卡均只含上下該「公共運輸工具」的期間，而旅行社贈送的則要注意保障不足的問題，通常會造成高額支出項目的海外急難救助與海外突發疾病，均無保障，因此建議另行投保，保障較為完善。

至於傷害醫療險和海外突發疾病醫療險要投保多少才足夠，元大人壽指出，由於目前網路投保的旅平險大部分海外地區僅能附加10%傷害醫療險和海外突發疾病醫療險（申根國家能附加20%），但是值得注意的是海外突發疾病有特定地區限額調整係數，民眾可以仔細閱讀條款。

市面上旅平險附加的海外急難救助服務，儘管保費差異不大，但附贈權益卻差很多。元大人壽提醒，一般來說，主被保險人在世界各地，除台、澎、金、馬以外地區，因連續旅行不超過180天的期間內所發生的急難事故，且事故發生3日內需通知援助中心或保險公司，否則需自行負擔轉送費用。

ET快訊
電子煙更毒 …蔡依林驚「我全世界最後一個知道？」　粉絲神回吸
獨／郭台銘中秋連假後登記參選！「王金平協助」競辦設4地、LI
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

出國玩只靠刷卡、跟團送的旅平險夠用嗎？　3分鐘讓你搞懂保障差很多

海外醫療費貴桑桑！旅平險海外急難救助大不同　掌握投保2訣竅不傷財

空姐唱《傻子》淘汰蕭敬騰師妹　 林宥嘉：沒想到這麼會唱！

網戀7個月...初見女友卻車禍癱瘓　男照顧3年不離棄：等她康復要娶

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

被歧視...16歲少年心中是個女生 他瞞父扮女裝做自己：更有自信

素人選手一開口驚艷林宥嘉　陷抉擇：很好聽欸！怎麼辦！？

17歲大象下戰帖百老匯演員母獅子　 林宥嘉驚「妳看她沒有?」全部人嚇歪

「暌違16年」首批山竹通檢疫！家樂福144盒搶先賣...網瘋：來搶

11歲女孩自彈自唱徐佳瑩《出口》　周湯豪親送擁抱：我非常喜歡她的表演

「負鼠」台上爆哭...蕭敬騰傻眼　艾怡良：你今天唱得太好了!

空靈「蝙蝠」李嫣獲小宇指名進棚　一開口...艾怡良大讚：太吸引人了！

出國玩只靠刷卡、跟團送的旅平險夠用嗎？　3分鐘讓你搞懂保障差很多

海外醫療費貴桑桑！旅平險海外急難救助大不同　掌握投保2訣竅不傷財

影／大都會台灣日！蔡英文登花旗球場大螢幕　蔡阿嘎登板開球

抗郭！韓國瑜新北造勢號召10萬人　黨內下令民代「一人動員350人」

耗費30年「說服整區住戶」　東京最大都更案2023年完工…建全日本最高樓

外媒爆索羅門可能轉與中國建交　駐美代表：美方關注

2男1女「扮刑警登門查案」　他帶電擊槍逼問：有沒有性侵！怒撂狠話洩底

勇警薛定岳殉職第11天！女友「每日睡睡醒醒」忍淚發文：我很想堅強　網淚崩

林子偉到芬威球場檢查　教頭：打12強確認身體狀況

警消碧潭再尋獲1遺體　2女病友相約尋短雙亡：我失去了希望

「中秋颱風琵琶」恐生成影響台灣？　彭啟明說關鍵時間點：先別緊張

熱量全400卡↓！營養師曝「3優格食譜」懶人必學...一早吃超醒腦

保險熱門新聞

海外醫療費貴桑桑！掌握投保2訣..

出國玩只靠刷卡、跟團送的旅平險..

保險AI大賞／「低保費高保障」..

保險AI大賞／台灣人壽穩坐獎王..

出國醫療費飆千萬　旅遊必買旅平..

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

儲蓄險購買技巧曝光　專家幫畫3..

一張表懂車禍調解官要看的單據

梨農損失慘重　今年來理賠近1,..

臨走前不健康時間近9年！靠2招..

「實支實付保單」11/8起每人..

外資8月大落跑！　匯出逾2,0..

寵物保險「終身續保」最熱賣！

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

更多熱門

相關新聞

海外旅遊神卡懶人包　3%回饋無上限才夠看

今年暑假旅遊旺季以來，各家銀行出招搶占市場，紛紛祭出3%以上回饋信用卡，回饋還無上限，讓許多出國旅遊的民眾不僅能省下1.5%海外交易的手續費，還能賺進刷卡回饋。

海外醫療費貴桑桑！掌握投保2訣竅不傷財

金融境外三O業務獲利攀歷史同期新高

梨農損失慘重　今年來理賠近1,600萬

台灣首例！國壽攜手易遊網推旅遊保險一站式服務

關鍵字：

出國連假旅平險投保保險保障旅行社刷卡

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

8歲女童買「威而鋼」！母親哽咽曝真相

女自備便當盒打包好市多碎洋蔥　被拍公審惹議

帥警抓逃犯慘遭「砍頭」　10天後結婚

松田康博重開fb發聲明：祝福台灣

紅茶店老闆外送撞死　潮州人淚別

網公認「最討厭女生Top10」！他見第2名崩潰

高二妹勞動換愛心餐！班導：妳最後盛　姐聽原因心碎

外送員爬6樓狂譙！開門瞬間超羞愧

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關鍵頓悟了

低壓帶包圍全台雷雨！16號琵琶恐生

愛吃生魚片！他3年後肝臟「被吃掉」

北北基大雨特報！中秋連假變天？「受颱風影響機率高」

日學者小笠原：深刻體會台灣網路生態

YouTuber實地解密《德魯納》陰間隧道對面風景

發票中4千卻掰了！網見證悲催時刻

更多

最夯影音

更多

空姐唱《傻子》淘汰蕭敬騰師妹　 林宥嘉：沒想到這麼會唱！

網戀7個月...初見女友卻車禍癱瘓　男照顧3年不離棄：等她康復要娶

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

被歧視...16歲少年心中是個女生 他瞞父扮女裝做自己：更有自信

素人選手一開口驚艷林宥嘉　陷抉擇：很好聽欸！怎麼辦！？

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面