　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

飲酒騎車遭撞死「可」賠保險金　專家判特例：須無因果關係者

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼酒駕示意圖。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲酒駕示意圖。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者李蕙璇／台北報導

金融消費評議中心對於保戶酒後騎車遭自小客撞死意外，因其酒後騎車與其死亡間並無相當因果關係存在，不符合保單條款的酒駕除外責任，認定保險公司不能拒賠傷害險的身故保險金。

該案的爭議點是因為民眾購買的傷害保險的保單條款載明的除外責任，也就是不會理賠保險金的狀況。

條款約定說「被保險人因下列原因致成死亡時，本公司不負給付保險金的責任。三、被保險人飲酒後駕（騎）車，其吐氣或血液所含酒精成份超過道路交通法令規定標準者。」又道路交通管理處罰條例第3條規定，「本規則所用名詞釋義車輛，是指非依軌道電力架設，而以原動機行駛之汽車（包括機車）、慢車及其他行駛於道路之動力車輛。」

▼財團法人金融消費評議中心。（圖／記者李蕙璇攝）

▲▼財團法人金融消費評議中心。（圖／記者李蕙璇攝）

而所謂慢車，依道路交通安全規則第6條規定，係指「自行車」或「三輪以上慢車」（包含人力行駛車輛：指三輪客、貨車、手拉／推貨車等。獸力行駛車輛：指牛車、馬車等）因此，保戶所騎乘的車輛是屬於上開規定所稱之慢車。

再依道路交通安全規則第120條規定，「慢車駕駛人有下列情事之一者，不得駕駛或推拉車輛：飲用酒類或其他類似物後其吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克或血液中酒精濃度達百分之0.03以上。」由此可知，酒後騎乘慢車列入禁止範圍，故所謂酒後駕（騎）車，亦應包含自行車。

但是，若被保險人飲酒後（吐氣所含酒精濃度或血液中酒精濃度超過前述數值）騎乘自行車發生死亡，且死亡結果與其酒後騎車行為間有因果關係，則保險公司無給付保險金的責任。

▼民眾至金融消費評議中心提出申訴，調查全程皆免費。（圖／記者李蕙璇攝）▲▼財團法人金融消費評議中心。（圖／記者李蕙璇攝）

金融消費評議中心委員們指出，所謂相當因果關係是指依經驗法則，綜合行為發生當時所存在一切事實，為客觀之事後審查，認為在一般情形下有此環境，有此行為同一條件，均可發生同一結果者，則該條件即為發生結果之相當條件，行為與結果即有相當因果關係。

反之，若在一般情形下，有此同一條件存在，而依客觀審查認為不必皆發生此結果者，則該條件與結果不相當，不過為偶然事實而已，其行為與結果間即無相當因果關係（可參照最高法院76年台上字第192號刑事判例）。

委員們認為保戶於晚上酒後騎車（未裝設照明設備）遭自小客車自後方同向追撞，經送往醫院急救後仍不幸死亡，其因血液酒測值為0.55mg/L已超出相關法令規定標準，保險公司因此主張屬除外責任而拒賠保險金。

▼許多車禍多因酒駕發生事故，提醒民眾喝酒後勿開車上路。此非本案事故照片。（圖／記者陳豐德翻攝）▲▼馬自達休旅車駕駛酒駕衝撞賓士車後翻車。（圖／記者陳豐德翻攝）

但保戶酒後騎乘無照明設備車輛，在夜間遭同向後車（未注意車前狀況）追撞導致死亡，就因果關係相當性而言，只要是夜間騎乘無照明設備車輛，且同向後車未注意車前狀況時，多會產生相同之追撞結果，應可研判保戶是否酒後騎車，與其死亡間難認具有相當性。

因此，保戶雖是酒後騎車發生車禍，但因其酒後騎車與其死亡間，並無相當因果關係存在，與保險條款之除外責任不符，難認定保險公司拒賠保險金有理。

延伸閱讀

►騎士被轎車撞死保險拒賠　血液酒精濃度0.55酒駕除外責任

►3種情況連行員警方都難防詐騙集團　得靠自己謹慎閃禍

►夫妻遭詐騙260萬怪罪行員未盡責　銀行拒賠認定有理

►限縮實支實付醫療險理賠總額　彭金隆：過度干預

►專家強調行人死亡車禍判賠60萬合理　產險界慣例七三分擔責任

►開特例！丙式車碰車險也能理賠撞護欄　產險公司踢到鐵板

ET快訊
香爐挖「滴血身分證」插5針！太子爺顯靈破解　驚見女倒插香
快訊／北捷板南線大塞爆！緊急停車請「1400人下車」

關鍵字：飲酒,酒駕,車禍,騎車,轎車,自小客,拒賠,傷害險,理賠,保險金,產險,壽險,因果關係,金融消費評議中心

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

超跑條款+1、機車肇事難承擔　2018熱門產險大事一次看

一生限買1張、反對限縮副本理賠　2018熱門壽險大事報你知

趕最後一天繳保費卻先出車禍　39分鐘後超商付款仍遭產險拒賠

車禍後遺症頸椎卡卡　醫生說失能第7級人壽公司卻拒賠

外商人壽續推失能險保證給付240個月　破除業務通路傳言

失能險保費漲3成　業務通路盛傳年底停售舊保單要買趁快

LINE瘋傳失能險停售效應　2家人壽明年取消免體檢、保證給付

2小時班機延誤理賠大躍進　產險搶送聖誕禮物討好保戶

挑失能險先搞懂7種理賠金　每天407人交通意外導致生活難自理

燒燙傷摔車截肢又失明　失能扶助險33年共理賠1235.5萬

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

聲林之王生存週記(13)之場邊花絮

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

南投婦人養雞半年60隻變4隻　原來被1歲萌石虎當自助餐啦

歌迷點歌出現「兩頭冠佑」　五月天虧：坐高鐵恥度要很夠

孫肇谷《浪流連》唱入人心　 林宥嘉讚：神奇的歌者！

武士刀「砍聚寶盆」戰3千觀看　彰化李李仁嗆網：當我不敢賠？

3種情況連銀行警方都難防詐騙集團　得靠自己謹慎閃禍

「掃QR Code」取代紙本保單條款　9家壽險公司陸續推出

夫妻遭詐騙260萬怪罪行員未盡責　銀行拒賠認定有理　

飲酒騎車遭撞死「可」賠保險金　專家判特例：須無因果關係者

回顧現代保險30年　黃秀玲虧新局長施瓊華「最兇悍」熱烈掌聲歡迎

還買得到失能險保證給付最高240個月　5點知保單設計差異

老婆聽從假檢察官匯260萬幫夫還款　哪知老公帳戶被詐騙占用

騎士被轎車撞死保險拒賠　血液酒精濃度0.55酒駕除外責任

走進交接會場遭擠爆花籃被擠倒　管中閔不回答任何問題只說「小心」　　

快訊／教育部發聘書！管中閔正式接任台大校長

2019年12星座運勢：水象愛情剛萌芽，靠藍風鈴香早日開花結果

貨還沒出去、電話先進來　高雄新建案來電詢問奪冠多9成

早晚都有性事需求　各吃一次100mg壯陽藥可行嗎？

台北市立天文館翻新！重溫兒時回憶　體驗宇宙新境界

劉昌坪／【說好的商業法院評論2】正義不該遲來　商業糾紛不再沒完沒了

國5雪山隧道內「小客車火燒車」　北上塞爆車流回堵3.5公里

竹市街頭藝人審查報名開始　平均80分即可通過

型男教師百貨公司大號遭偷拍　「攝狼」竟是同健身房會員

保險熱門新聞

夫妻遭詐騙260萬怪罪行員未盡..

飲酒騎車遭撞死「可」賠保險金　..

虧很大！失能險降價1成卻取消保..

回顧現代保險30年　黃秀玲虧新..

停售保單／三商壽舊防癌險新生兒..

長照險也停售高層促快買　傳言國..

還買得到失能險保證給付最高24..

失能險保費漲3成　業務通路盛傳..

騎士被轎車撞死保險拒賠　血液酒..

一張表看懂8家產險理賠免證明　..

長照險保費上半年進帳11億　近..

「掃QR Code」取代紙本保..

2019年保險業看好3大險種　..

LINE瘋傳　2家失能險取消免..

更多熱門

相關新聞

3種情況連銀行警方都難防詐騙集團　得靠自己謹慎閃禍

民眾在銀行辦理保費轉帳、匯款或是約定帳戶自動扣款繳房貸等，通常銀行一定會確認帳戶本人身分或是委託代理人等作業程序，只是特別有3種情況也難防詐騙集團趁隙而入，光靠警方及行員防堵有限，建議民眾支付大筆款項與不明人士時，須多加與親友及相關單位查詢，避免受騙。

「掃QR Code」取代紙本保單條款　9家壽險公司陸續推出

夫妻遭詐騙260萬怪罪行員未盡責　銀行拒賠認定有理　

開貨車害台大高材生癱瘓　驚天判賠1965萬

車禍逃過死劫　她2天後原地遭輾死

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

茶垢超多崩潰！他靠「這包圓管」全清光

心好累！感情出現「8跡象」快分手

快訊／北捷板南線大塞爆！請1400人下車

香爐挖滴血身分證！太子爺顯靈破解

她祭100請人幫倒垃圾　結局超無解

妻「飛大半個地球」陪宥勝吃晚餐

茵茵「誰那麼笨」斷開夢多！

柯南長大變新一！《柯南》特別篇閃爆CP粉

國三女兒逃學溜回家　真相讓人不捨

「洗手間測試」讓她1天怒分手！

世紀大發現！薯條盒秘辛她實測悲劇

TOYOTA Yaris變跨界休旅車

《RM》開記者會！　李光洙認愛⋯7成員陪身旁

鈕承澤「10秒床戲」畫面曝光！

他咬包子見5顆子孫袋！網：賺到快吞

更多

最夯影音

更多

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

聲林之王生存週記(13)之場邊花絮

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面