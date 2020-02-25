壽險業1月不畏匯損大賺233億　淨值近2兆創歷史新高

▲根據統計，壽險業今年1月匯損金額達222元，不過稅前盈餘也賺233億元。（圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會保險局今（25）日公布保險業匯兌損益數字，2019年壽險業匯損金額高達2,912億元，一舉創下歷年新高紀錄，今年1月在新台幣貶值下，仍有222億元的匯兌損失，不過稅前盈餘也賺233億元，主要是股市表現好，使得投資利益增加。

根據保險局統計，2020年1月底壽險業匯兌損益有510億元，但避險損失有751億元，加上動用外匯價格變動準備金13億元，因此1月壽險業累計淨匯損為222億元。

至於淨值方面，統計顯示，保險業今年1月淨值達2兆1,220億元，較上年同期成長53.5%，一舉創下歷史新高，其中壽險業淨值來到1兆9,866億元，年增達57.4%，也改寫歷史新高紀錄，而產險淨值則攀上1,354億元，年成長12.4%。

整體來看，1月壽險業稅前獲利233億元，較上年同期增加187億元，年成長406.5%；產險業稅前獲利16億元，較上年同期增加5億元，年增45.5%，累計今年1月保險業稅前獲利達249億元，較上年同期增加192億元，年增336.8%。

保險局官員指出，到今年1月底為止，壽險業資產29.8兆元，國外投資為17.7兆元，而新台幣兌美元匯率相對於2019年底貶值幅度為0.5%，因此壽險業涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動的影響，仍有233億元的獲利。

至於1月壽險業獲利233億元，一口氣大幅成長406.5%，保險局官員表示，主要是今年和去年股票漲很多，壽險業持有股票評價利益增加所致。