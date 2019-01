「胯下掏沾血棉條！」女摔角手放大招　狂塞對手嘴巴裡

▲女摔角手凱利(Priscilla Kelly)使出極度噁心的招式,將衛生棉條朝對手的嘴巴裡狂塞。(圖/翻攝自推特)

國際中心/綜合報導

美國洛杉磯2018年12月舉辦了一場Suburban Fight活動,其中女摔角手凱利(Priscilla Kelly)使出一個極度噁心的招式,她趁著對手在椅子上無法移動時,直接從胯下掏出沾血的衛生棉條,接著就朝對手的嘴巴裡狂塞,畫面讓網友紛紛痛斥噁心,連許多WWE選手也直言這實在太誇張了。

綜合外媒報導,凱利的對手杜那(Tuna)癱坐在椅子上動彈不得,下一秒凱利就直接拉開短褲,手伸進去胯下掏出一條沾血的衛生棉條,接著就把東西往杜那的嘴巴裡狂塞,杜那則是不停的搖頭顫抖掙扎。影片被網友PO上推特分享後,立刻引起網友瘋傳討論。

▲凱利後來也發文反擊。(圖/翻攝自推特)

招式也引發許多網友、評論員及摔角選手批評,直言這種只為博眼球的手段相當噁心。凱利後來也出面澄清說,所以一切都是按照劇本演出,「大家都知道這是假的!」強調擂台上拿出來的衛生棉條,其實只是一個假的模型而已。

凱利也反擊說,WWE男選手喬伊(Joey Ryan)就可以用下體使出一堆招式,為什麼女性運用類似手法就不行,「陰莖就是又棒又有趣,陰道就是令人噁心跟垃圾」這樣公平嗎?

I was shooting the show that night. Art is subjective no matter what medium, and people will react differently. Opinions are okay, because art is meant to make us have them. Personally, this felt like watching Iggy Pop dive into a table of glass in the 60s and I'm glad I shot it pic.twitter.com/wbs8XBOSoz