「胯下掏沾血棉條！」女摔角手放大招　狂塞對手嘴巴裡

▲女摔角手凱利（Priscilla Kelly）使出極度噁心的招式，將衛生棉條朝對手的嘴巴裡狂塞。（圖／翻攝自推特）

國際中心／綜合報導

美國洛杉磯2018年12月舉辦了一場Suburban Fight活動，其中女摔角手凱利（Priscilla Kelly）使出一個極度噁心的招式，她趁著對手在椅子上無法移動時，直接從胯下掏出沾血的衛生棉條，接著就朝對手的嘴巴裡狂塞，畫面讓網友紛紛痛斥噁心，連許多WWE選手也直言這實在太誇張了。

綜合外媒報導，凱利的對手杜那（Tuna）癱坐在椅子上動彈不得，下一秒凱利就直接拉開短褲，手伸進去胯下掏出一條沾血的衛生棉條，接著就把東西往杜那的嘴巴裡狂塞，杜那則是不停的搖頭顫抖掙扎。影片被網友PO上推特分享後，立刻引起網友瘋傳討論。

▲凱利後來也發文反擊。（圖／翻攝自推特）

招式也引發許多網友、評論員及摔角選手批評，直言這種只為博眼球的手段相當噁心。凱利後來也出面澄清說，所以一切都是按照劇本演出，「大家都知道這是假的！」強調擂台上拿出來的衛生棉條，其實只是一個假的模型而已。

凱利也反擊說，WWE男選手喬伊（Joey Ryan）就可以用下體使出一堆招式，為什麼女性運用類似手法就不行，「陰莖就是又棒又有趣，陰道就是令人噁心跟垃圾」這樣公平嗎？