惠而浦推小尺寸歐系家電　洗衣機僅60公分寬

▲惠而浦2018發表旗下新滾筒洗衣機米蘭之星，主打小巧尺寸，適合小家庭、單身族。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

知名美國家電品牌惠而浦，今（12／19）在台灣發表旗下新款滾筒洗衣機「米蘭之星」，跟以往美式規格特色不同，其產品為位於義大利的歐洲產品線，針對當地使用習慣設計，歐洲的住家空間規模較小，與台灣家庭空間較類似，米蘭之星寬度僅60公分，主打靜音與不傷衣料特點，當然價格也很歐洲，單台要價64,900元。

▲10公斤容量結合小尺寸，適合居住空間不大的使用者。

米蘭之星外觀簡單清爽，上方操作版歸納多種洗衣功能，整體操作清晰明瞭，產品尺寸寬61公分、高85.7公分，深度也僅63.8公分，容量為10公斤，相當小巧，即使沒有陽台，放在室內也不佔空間，且可融入家中裝潢不突兀。

業者強調採用DD直驅變頻馬達與懸吊系統，能提供更為安靜的使用狀態，以最吵的脫水流程而言，其音量約為68分貝，大約等於2至3人交談的音量，晚上洗衣也不怕吵到鄰居，一般而言，平均市售洗衣機脫水音量約80分貝。

▲機身側面也很苗條，搭載變頻馬達，達到更加安靜地清洗效果。

此外，米蘭之星搭載第六感智能操控科技，號稱能依據不同衣料材質，偵測出最適合的洗衣行程以及洗劑使用量，羊毛、喀什米爾、絲質等精緻衣物，也能仔細清洗不傷衣料，新品上市期間也推促銷方案，即起購買米蘭之星將發票拍照上傳至惠而浦Whirlpool Line官方帳號，可抽iPhone Xs Max 256GB手機或Gogoro 2 Plus電動機車。

▲面板上各材質都標示很清楚，另提供溫熱水洗衣功能。

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