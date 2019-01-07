未來電視像「拼圖」　三星Micro LED螢幕能隨意組合

▲三星於CES展前發表旗下最新Micro LED技術應用，表示日後家中電視可用「拼接」呈現不同形狀，迎合消費者需求。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

南韓家電大廠三星電子，在美西時間1／6展示使用Micro LED技術製作的75吋電視產品，並在會場顯示拼接電視技術，用一塊如方形碟子的面板，使用特定的卡榫進行拼貼，便可將螢幕越組越大，不需工程技師，只要一般使用者就能安裝，意即電視螢幕就此解放，消費者日後可自己決定家中電視的大小，看得在場媒體驚呼連連。

▲以9X3模組小片螢幕拼接而成的電視家電，可決定多款螢幕大小，未來可能開放消費者客製化。

三星在去年CES展中首次發布自家品牌的Micro LED技術，今年以「更精細畫質」來作主打，推出75吋可支援至4K畫質的螢幕表現產品，意味著此款技術在排列密度與畫質上都將更精細。

其品牌目前在市場上的主流螢幕包含LED與QLED，QLED的特性就是對比更高，黑色的呈現較LED更深邃，但單台10萬起跳的高單價，造成推廣上的困難，也讓一般消費者難以負荷，近年許多電視廠商都紛紛發表Micro LED技術，也達到高亮度、超高解析度，以及色彩呈現也相當飽和，是頗被看好、能廣為應用的新技術。

▲三星以Micro LED技術製作的75吋電視原型機，油三星影像顯示部門總裁Jonghee Han展示。（圖／三星提供）

而Micro LED技術畢竟還是新技術， 仍有再增進的空間，今年三星發表的75吋原型機在畫面呈現上變得更加細緻，此外更強調「客製訂做」的概念，因Micro LED面板是由小塊面板拼接而成，而非之前做出一整塊大面板、再依尺吋切割，所以消費者日後，可以自行決定電視螢幕的尺寸。

▲藉由密度更高的微型LED陣列，呈現出更細膩的畫質。

代表消費者日後能自行決定家中電視的大小、形狀，無論是方形、長條形、直行或環形都能任君選擇，就像科幻電影中的整面牆面，都可以客製做到，將改變家中全新的電視面貌。

▲日後電視的形狀會更多元，消費者主導性更大。

此外，三星也表示，2019年銷售的三星Smart TV電視產品，所有可上網的電視，都可支援蘋果Airplay2，意即手機上的多媒體資料，包括照片與影片，都可透過蘋果的Airplay技術在三星電視上播放。而外電也指出，蘋果表示日後三星電視用戶將可造訪蘋果iTunes的服務，但詳細合作內容與支援細部尚未公開。