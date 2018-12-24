台品牌免治馬桶7千元有找　首批400台半小時掃完

▲特力屋推出自有品牌免治馬桶，主打入門價 。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

國人到日本旅遊時讚不絕口的免治馬桶，雖然台灣也有品牌販售，但售價總讓人覺得「有點貴」，台廠特力屋近期推出自製的「SMaRT WaSH溫水便座」，打出親民入手價，售價不到7,000元，僅國外品牌2／3價格，首批限量400台，半小時就被掃光，意外成熱銷商品。

▲覺得國外品牌商品售價難入手，可考慮台廠商品。

台灣民眾喜好去日本旅遊，不少人已經體驗過免治馬桶產品，在台銷量也日趨穩定、逐步攀升，居家品牌特力屋看準市場趨勢，推出自製品牌SMaRT WaSH溫水便座，打出一體成型噴嘴、3段式水溫與5種清洗模式，挑戰現有台灣市場，定價9,990元，推廣期長期推出6,990元的特價，並附標準安裝，受到小資族歡迎。

▲不鏽鋼噴嘴一體成型。

業者表示，近年來民眾健康養生意識提升，免治馬桶詢問度不斷攀升，自家溫水便座以使用者需求出發，使用一體成型的不銹鋼噴嘴，有效防止髒汙沾黏，沖洗前後更自動執行自體潔淨，並有3段式水溫、座墊、暖風烘乾都有溫度控制，此外還提供5種清洗模式，女性及兒童需求都有專屬設計，可調整噴嘴位置與出水強度，另可享2年保固。

▲提供不同角度以符合使用者需求。

適逢冬季免治馬桶旺季，首批推出400台試水溫，意外熱銷，30分鐘就被搶購一空，緊急追加千台貨量，目前已正常供貨，提供民眾免治馬桶入手的平價選擇。

▲6,990元售價含基本安裝。