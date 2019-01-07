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漢堡王讓人回不去！嗨辛華堡美乃滋辣度升級超過癮！

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▲▼漢堡王嗨辛華堡。（圖／記者湯興漢攝）

▲升級版的「嗨辛華堡」讓網友一吃回不去，獨門辣醬＋火烤牛肉被譽年度必吃。（圖／記者湯興漢攝，下同）

生活中心／台北報導

漢堡王的「華堡」正宗火烤牛肉的Juicy口感，配上炸薯條、可樂，那種過癮的滋味真的超療癒人心。有網友分享，原本是華堡的忠實粉絲，一禮拜幾乎報到2、3次，但自從嚐過新推的「嗨辛華堡」之後，根本黏在漢堡王回不去！麵包包覆生菜、蕃茄和雙層牛肉，重點是特製的紅色辣醬，甜甜辣辣的帶有後勁，讓愛吃的辣的他瘋狂上癮，「升級版的辣華堡3.0夠猛！」好吃到連包裝紙上的殘餘辣醬也不浪費，內行網友還拿來沾薯條，滋味同樣百搭。

受訪網友表示，自己平常是無辣不歡、牛肉重度患者，任何食物加點辣都會變成米其林高檔美味，每回到漢堡王一向是點辣味華堡，有時候還會要求店員多加點辣醬，如果當天口味想吃重一點，沾醬又不夠力，他還會自備辣椒粉加料，讓漢堡火力全開，配可樂一起乾杯，「感覺真的超爽！」

▲▼漢堡王嗨辛華堡。（圖／記者湯興漢攝）

▲漢堡王的「華堡」純正火烤牛肉的Juicy口感，配上炸薯條、可樂，那種過癮的滋味真的超療癒人心。

他說，冬天就是想來點重口味，近期看到漢堡王的「嗨辛華堡」系列，抱持嚐鮮的心情買兩份「雙層嗨辛華堡」與「嗨辛華堡」，當中差別在於一個是雙層肉塊、一個是單層肉塊，原本以為只是單純的辣醬，且醬料比較多而已，「第一口咬下時感覺不到嗆辣感，結果時間不到5秒，椒辣感從舌尖竄到腦門。」十足猛烈的後勁讓他驚呼：「這辣醬有單賣嗎？」好奇心驅使下，他仔細研究嗨辛華堡夾層中的辣椒醬，左翻右翻看不出端倪，詢問店員才了解這神秘醬料是漢堡王特調的辣味美乃滋，辣度和香味比原本的辣華堡再升級，當然讓消費者辣到噴火，一吃就停不下來。「光看烤痕就食慾大開！」加碼點評狂讚的就是招牌4盎司的牛肉餅，聽說是餐廳直接裝大型直火烤爐，牛肉受到高溫烘烤，快速鎖住肉汁，滋味非常Juicy香嫩，用雙層牛肉搭配辣醬，升級厚實感的美味超無懈可擊。

▲▼漢堡王嗨辛華堡。（圖／記者湯興漢攝）

▲「嗨辛華堡」份量十足！辣醬美乃滋十分銷魂，直衝腦門的後勁讓愛辣族上癮。

熱賣多年的華堡魅力果然驚人！不少消費者陸續嚐鮮新推出的「嗨辛華堡」，紛紛表示：「漢堡王的『堡王』終於降臨！」「升級版的太好吃，超級開胃！」值得推薦，重點是100%的火烤牛肉，讓愛吃肉的民眾可選擇雙層或三層款，搭配肉塊一入舌尖慢慢引爆香氣，靜待辣度竄上腦門，漸進式的層次美味的確吃不膩！

▲▼漢堡王嗨辛華堡。（圖／記者湯興漢攝）

▲受訪者表示「漢堡王的『堡王』終於降臨！」、「升級版的太好吃，超級開胃！」

受訪網友表示，漢堡王的「嗨辛華堡」本尊看起來超級吸引人，朋友聽聞他分享後一度覺得他太浮誇，「有後勁的辣醬，那麼神嗎？」、「真的有比辣味華堡厲害膩？」、「真材實料唷！想試試看雙層牛肉那款」等。記者實際查訪，「嗨辛華堡」餡料搭配生菜點綴，像是蕃茄、洋蔥增加清新爽脆口感，加上口感紮實漢堡皮，高溫快火下的牛肉排肉汁依然豐潤，入口後沒有乾澀難嚥的感覺，特別是獨門辣醬美乃滋增添漢堡的香氣，讓味道更豐富！食材新鮮加上創意辣醬，漢堡王期間限定的「華堡」火力升級，預計賣到2月25日（一）或售完為止，讓愛辣族下回到美式速食餐廳，有新選擇享受過癮的滋味。

ET快訊
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關鍵字：漢堡王,華堡,,嗨辛華堡

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