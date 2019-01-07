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英研究：開BMW 4系列的人最惡霸！　賓士和奧迪駕駛也排前面

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開車聽這五首歌最容易心跳加速出車禍　Green Day經典名曲竟成肇事榜首（圖／達志示意圖）

▲ 調查發現，駕駛BMW 4系列420d的駕駛人超速、闖紅燈、造成撞車意外的機率最高。（圖／達志示意圖）

國際中心／綜合報導

英國一間車險公司（GoCompare Car Insurance）的調查發現，駕駛德系豪華房車的駕駛人在路上最危險，依照實際造成意外的數據排行，前10名中就有5款是BMW，其中以駕駛BMW 4系列420d的駕駛人居冠，他們造成撞車意外的機率最高，還可能「道路霸凌」他人直到自己被逮捕為止。

這項調查聚焦於英國的駕駛人，除了BMW 420d造成意外率17.1%居冠以外，開賓士和奧迪的人也不遑多讓。第二名是Audi A5（15.5％），第三名為Mercedes-Benz C220d（14.8％），第四名為Mercedes-Benz E220d（14.8％）、第五名是Jaguar XF（14.3％），第六名為Mercdes-Benz CLA（14.3％），第七名為Mercedes-Benz GLC（14.0％）、第八名是Audi Q7（13.8％），第九名為Land Rover Range Rover（13.8％），第十名則是Mercedes-Benz CLS（13.5％）。

▼ 這項調查聚焦於英國的駕駛人，除了BMW 420d造成意外率17.1%居冠以外，開賓士和奧迪的人也不遑多讓。（圖／達志示意圖）

開車最怕「熱昏頭」！車內降溫小技巧報給你知（圖／達志示意圖）

調查指出，德系豪華房車駕駛道路霸凌的發生率，遠遠高過開著日系車與義大利車系的人。另一方面，最少發生意外的排行中，英國汽車製造商佛賀汽車（Vauxhall）的車款Agila造成意外率僅4.1％居冠，第二名為Hyundai i10（4.3%），第三名是Nissan Micra（4.4%），第四名為Kia Picanto（4.4%），第五名是Hyundai Getz（4.5%），第六名為Suzuki Alto（4.6%），第七名是Ford Ka（4.6%），第八名為Skoda Citigo（4.7%），第九名是Honda Jazz（4.8%），第十名則是Fiat Panda（4.9%）。

GoCompare公司的發言人奧利佛（Matt Oliver）表示，「高功率豪華車是一些最危險車手的首選品牌，這件事雖然不讓人意外，但並不是所有駕駛都這樣。他指出，較令人擔憂的是，現在道路上有大量這類的車。根據汽車製造商和交易商協會（SMMT）的數據，BMW、賓士及奧迪都是2018年最受歡迎的十大汽車之一。

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關鍵字：BMW 4,寶馬,賓士,奧迪,三寶

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