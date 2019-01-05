吳敦義酸朱立倫換柱　羅智強諷吳「聽到全民調就酸度破表」

▲吳敦義。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

國民黨主席吳敦義和前主席、前新北市長朱立倫針對總統初選機制再度隔空交火，朱立倫指全民調是社會大眾較能接受的方式，吳敦義則重提2015年「換柱」事件來酸豬立論，隨後朱立倫受訪時也正式向前主席洪秀柱致歉。對此，台北市議員羅智強5日譏諷吳敦義，「一個黨主席，一聽到全民調就酸度破表，這樣好嗎？」

羅智強在臉書連發兩篇文表示，對朱立倫表達肯定，有道歉的勇氣，願意扛下責任彌合2015年換柱對國民黨的傷害，以及對洪秀柱的不公平，展現反省的氣度；反觀吳敦義，身為黨的領導人，一聽到全民調就酸度破表，有失黨主席的格局高度。

至於換柱，羅智強提出三點看法，第一，換柱的錯，不在於用全民調決定人選，而在於當國民黨用全民調決定人選後，卻用黨代表的投票否決更有民意根據的全民調；第二，當年幾乎所有的黨內大老都向時任黨主席的朱立倫施壓，要求朱立倫換柱，如今朱立倫道歉，其他支持換柱的大老不能一起承擔錯誤就算了，至少不應落井下石。

羅智強還說，第三，只有二種人有資格拿換柱一事批評朱立倫，一是洪秀柱本人，但柱柱姐很有氣度，沒指責什麼，一是當年曾公開站出來表態反對換柱的人，而他就是當年黨內少數公開表達反對換柱的人，因此，他有資格説些公道話，那時推促朱立倫換柱的大老，此時拿國民黨傷心事酸朱立倫，很不厚道。

最後，羅智強表示，他實在不懂，「吳敦義是和全民調有仇嗎？一個黨主席，一聽到全民調就酸度破表，這樣好嗎？」