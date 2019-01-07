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上排牙全拔光！28歲女慘變無牙婆　崩潰喊：我還沒找到對象呢

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▲▼上排牙齒全部萎縮。（圖／翻攝自新浪網）

▲女子上排牙齒全部萎縮，跟80幾歲老人一樣。（圖／翻攝自新浪網）

大陸中心／綜合報導

才28歲的妙齡女子竟然變無牙老太婆！小萌（化名）因為門牙脫落去看醫生，結果竟被醫生告知「上排牙齒已全部鬆動」，有如80幾歲老人一樣，需要立刻整排拔除。如今嘴唇因為沒了牙而向內塌陷，她只能每天戴著口罩遮遮掩掩，讓她崩潰表示「我還沒找到對象呢」。

據《新浪網》報導，小萌前陣子刷牙時，竟把一顆門牙也刷掉了，嚇得她馬上請假到醫院檢查。醫生一看就說，這是重度牙周病，「牙周病從輕度到重度通常要幾年到幾十年，像小萌這樣6年內就這麼嚴重的很少見。」

其實小萌自己早就心裡有數，她6年前牙齒就出現鬆動情形，漸漸喪失咀嚼功能，只能吃流質的食物，有時候甚至會硬吞肉塊來解嘴饞，早已忘記大口吃肉是什麼感覺，和同事聚餐時也只能尷尬的說自己在減肥不能多吃。

▲拔牙是許多人從小到大的噩夢。（圖／達志／示意圖）

▲未來重新植牙還要花大筆費用。（示意圖／達志影像）

拔掉失去功能的牙齒只是第一步，接下來還要植牙，需要花費至少15萬人民幣（約新台幣67萬元）。醫生指出，雖然小萌患有重度牙周病，但沒有蛀牙狀況，因為導致蛀牙和牙周病的致病菌群不同，小萌拖了6年才來就診，病菌早已深入牙骨，才會導致牙齒鬆動脫落。

醫生提醒，除了要養成刷牙好習慣外，一般人半年至1年可以洗一次牙，有抽菸或牙周病患者最好3個月就洗一次，但隱藏在牙齦深處的病菌還是要經過專業處裡，才能確保牙周病不再復發。

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關鍵字：大陸,牙周病,無牙婆

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