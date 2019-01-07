　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

村民偷採金礦！下大雪「60m深礦坑」山體滑坡崩塌　40人活埋全死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲阿富汗喀布爾冬天第一場雪。阿富汗一名男子在他的手推車旁邊除雪。採礦山難發生在科希斯坦縣（Kohistan）下大雪期間。（圖／路透社）

▲阿富汗喀布爾冬天第一場雪。阿富汗一名男子在他的手推車旁邊除雪。採礦山難發生在科希斯坦縣（Kohistan）下大雪期間。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

阿富汗東北部巴達克珊省（Badakhshan）科希斯坦縣（Kohistan）內一座60公尺深的金礦6日發生坍崩，至少已知有40名礦工遭活埋死亡，10人受傷。當局表示，這些受難者都是非法採礦的村民，由於冬季時家境相當貧困，他們試圖挖掘隧道進入礦井，以補償家中經濟。

綜合外電報導，村民在科希斯坦縣一處河床上挖了一個60公尺深大洞進入挖掘金礦，挖土機運作後不久，礦坑突然崩塌，當時約有50多人於礦山內，幾乎所有人都被活埋，目前陸續開挖出遺體，當局派了兩支救難隊至現場支援。

據了解，這些村民雖然從事挖礦工作數十年，但都是非專業的礦工，儘管搜救團隊仍進行搶救，卻仍已找到了許多屍體。目前仍不知造成礦坑突然崩塌的原因，由於阿富汗在此次冬天下了第一場雪，很有可能是大雪造成山體滑坡，而挖礦引發崩塌情形。

阿富汗國防部已派遣直升機至現場安撫受難者家屬，提供現金資源，並將傷者空運至醫院。去年，阿富汗政府簽署兩分勘探銅礦和金礦的合約，阻止民眾非法採礦，因為山區很容易發生滑坡事故，相當危險。

ET快訊
金球獎／吳恬敏紅毯「肉色內衣外穿」！外媒：裸體公主
「補助30K低薪族」朱學恒：直接發錢吧　她年繳5萬稅氣炸
金球獎／完整名單即時更新

關鍵字：阿富汗,金礦,村民,山崩

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英媒：蔡英文歡迎英國在南海建立軍事基地

中國將積極介入2020年大選　美顧問：今年是美中對台決策的關鍵年

「吸塵器」狂毆滿臉瘀血！6歲童沒寫功課　父暴怒失控打死他

富翁養大3兒子20年…醫生卻說「你無法生育」　DNA出爐後潰堤

村民偷採金礦！下大雪「60m深礦坑」山體滑坡崩塌　40人活埋全死

丈夫「秘密離婚」太猖獗！沙國際新措施　婦女能收到「離婚簡訊」

奶嘴用「膠帶」封嘴上！2個月大嬰躺「0暖氣」病房　母探望看傻眼

接連大晃！伊朗西部5.5地震釀31傷　印尼摩鹿加群島再發生6.6強震

川普推特語錄／襲擊科爾號的主謀被擊斃了　我們永遠不會停止打擊恐怖主義

阿富汗金礦坑驚傳崩塌　超過50人遭活埋、10人重傷

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

朴有天翻唱李榮浩《年少有為》　網大讚：中文又更好了

《聲林》Gail翻譯被拱唱歌　一開口...三位老師一起綜藝摔

遭張藝興吐槽：演技差　歐陽娜娜「創意回擊」更嗆ＸＤ

孫肇谷《浪流連》唱入人心　 林宥嘉讚：神奇的歌者！

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣　 網放大「邪惡視角」：肯定暴動！

英媒：蔡英文歡迎英國在南海建立軍事基地

中國將積極介入2020年大選　美顧問：今年是美中對台決策的關鍵年

「吸塵器」狂毆滿臉瘀血！6歲童沒寫功課　父暴怒失控打死他

富翁養大3兒子20年…醫生卻說「你無法生育」　DNA出爐後潰堤

村民偷採金礦！下大雪「60m深礦坑」山體滑坡崩塌　40人活埋全死

丈夫「秘密離婚」太猖獗！沙國際新措施　婦女能收到「離婚簡訊」

奶嘴用「膠帶」封嘴上！2個月大嬰躺「0暖氣」病房　母探望看傻眼

接連大晃！伊朗西部5.5地震釀31傷　印尼摩鹿加群島再發生6.6強震

川普推特語錄／襲擊科爾號的主謀被擊斃了　我們永遠不會停止打擊恐怖主義

阿富汗金礦坑驚傳崩塌　超過50人遭活埋、10人重傷

日職／吉田輝星火腿宿舍報到　入住大谷、達比修的房間

疑債務糾紛引殺機　男子遭惡煞持刀砍倒路邊

女神級牙醫溢出「E罩杯」！渾圓飽滿被導播狂攝…自曝求學封閉面

台灣熱賣10萬支！2019再推出蕃茄紅、乾燥玫瑰的超美新色

警攔查轎車「有釣具沒釣餌」　後座毒品吸食器3男栽了　

越南證明頂新油安全　魏應充二審有罪判決應獲發回更審

英媒：蔡英文歡迎英國在南海建立軍事基地

台南市10大測速照相點　1年告發近億元「榜眼」曾被縱火

朱立倫挺九二共識遭罵翻改口愛台灣　陳其邁嗆「說穿了，就是一篇廢文」

房價過高…去年新生兒數僅18.1萬　400多萬「適婚男女」不結婚

國際熱門新聞

硬要本人來銷帳　她扛亡父骨灰去

320kg肥宅只能靠爸養：想吃..

帶肉入境澳洲　罰920萬、關1..

2個月大嬰住院　奶嘴竟被用「膠..

即／馬來西亞蘇丹宣布退位

植物人突呻吟…竟是生下男嬰

男跳1600度煉鋼爐！當場熔化..

曼谷胖妹4個月甩30公斤變比基..

拉比：「超級血狼月」預示有戰爭

正妹機場被開包！海關見棒狀物笑..

川普／襲擊科爾號的主謀被擊斃了

伊朗5.5地震31傷　印尼再發..

阿富汗金礦坑驚傳崩塌　超過50..

爺痛失15年愛狗！孫子的「聖誕..

更多熱門

相關新聞

阿富汗金礦坑驚傳崩塌　超過50人遭活埋

阿富汗東北部巴達克珊省（Badakhshan）科希斯坦縣（Kohistan）內一座60公尺深的金礦6日發生坍崩，最新消息指出至少有40名礦工遭到活埋，超過10人受傷。目前搜救人員仍持續進行救災工作。

塔利班襲擊阿富汗軍事基地釀5死

中國呼籲美國從阿富汗負責任地撤軍

2019年美國應避免戰爭的5地方　台灣上榜

伊朗跟塔利班談判 阿富汗默許

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

士杰女兒二度燙傷　阿信發飆：滾！

Baby被傳將離婚...1歲兒是底線！

倒掛背兒！母電梯內45秒淚鬥死神

桃園瘋夫掐死空姐妻　舅驚爆關鍵內幕

起底殺妻！航空女主管遭掐死原因曝

五月天：過了今天再也沒有演唱會！

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲

小寒大雨台北再降3天！下周2波變天

「彰化李李仁」揮武士刀怒嗆網友

球球cos照「胸前一條線」超兇！

男生有「5大跡象」＝永遠愛妳一個

昆凌頂大素顏逛夜市！

獨／鈕承澤握柯奐如露毛片　拒刪

新訓班長「嗆人語錄」！役男一聽秒心涼

補助30K低薪族　宅神：直接發錢吧

更多

最夯影音

更多

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面