「我要讓你死」暴力脅迫他人　彰檢提當選無效首例

▲員林市南東里長黃家富（背對者）因暴力言語脅迫對方競選，彰化地檢提當選無效。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

員林市落選里長候選人黃俊黨，遭到當選人黃家富出言恐嚇「我要給你弄死」、「我絕對要乎你死」等語，憤而控告對方恐嚇及違反選罷法，彰檢認為，黃家富脅迫其他候選人行為，已構成公職人員選罷法第120條，妨礙他人競選要件，因此向地院對黃家富提出當選無效訴狀，也是今年因暴力提出當選無效首例。

59歲黃家富競選連任南東里里長，唯一對手是有親戚關係的79歲黃俊黨，黃家富以807票比308票大幅勝出，然而選舉期間卻爆出，黃家富屢屢對黃姓堂叔出言恐嚇，甚至以暴力方式脅迫他不要參選，親戚因此變仇人。

起訴內容指出，11月19日下午3點多，黃家富騎車至黃姓堂叔家，入門就對黃男稱「乎你做，好不好」，還用手指著黃嗆「頭前水溝沒蓋蓋子，你去死掉」最後走出屋外咆哮「輸贏喔」、「我要給你弄死」、「我絕對要乎你死」等言詞脅迫黃姓堂叔，以致黃男不敢從事競選活動。黃男不甘被威脅，當晚到員林分局對黃家富提出恐嚇，涉嫌違反選罷法告訴。

44秒的監視器影片流出，黃家富從門口走進黃俊黨家中，手指對著坐在沙發椅上的黃俊黨，怒氣橫生的說「我要給你弄死」、「我絕對要乎你死」，黃俊黨氣的從椅子上起身跳了起來，捶了黃家富一把，好在有其他人在一旁勸架，才停止這一場紛爭。

彰化地檢署指出，黃家富恐嚇行為構成選罷法第98條第一項第1款，以強暴、脅迫方法，妨礙他人競選或放棄競選，因此依公職人員選罷法第120條第一項第2款規定，提起當選無效之訴。