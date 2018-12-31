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2019新制懶人包　3分鐘看完薪資雙漲、 ATM匯款500↓免手續費

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生活中心／整理報導

時間來到2018年的最後一天，2019年進入倒數計時，許多元旦新制明天就要開始，除了22K即將走入歷史，在民生消費、交通、醫療及環保各面向都有新規定，《ETtoday新聞雲》幫大家整理出37項新制懶人包，除了自身了解守護荷包之外，也趕快分享出去給親朋好友知道吧！

【民生消費】

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲2019年元旦起，基本工資月薪部份每個月從2萬2增加到2萬3千1百元，時薪從140元變150元。（圖／記者周宸亘攝）

基本工資雙漲

勞動部2018年8月時拍板，基本工資雙漲，月薪從2萬2000元提高至2萬3100萬元，時薪也將由140元變150元，預計2019年元旦起實施。

三大族群免繳所得稅

財政部公告，民眾2019年5月申報2018年所得稅時，年薪40.8萬元以下小資族（月薪3萬元以下）、雙薪「頂客族年收81.6萬以下」、家庭所得在123.2萬以下的4口之家，皆可不用繳稅。

上市櫃公司薪資全揭密

金管會宣布，從2019年起每年6月底前，上市櫃公司要在公開資訊觀測站公布員工(不含董事)平均薪資資訊、非經理人全職員工的平均薪資費用。如果月薪低於4萬元，或年薪未達一定標準的公司，申報時應說明「低薪」的合理性。

勞保費率調漲至11％

據勞工保險條例第13條第2項規定，普通事故保險費率為被保險人當月投保薪資 7.5%至13%，採取階段式調整，目前勞工保險普通事故保險費率為9.5%，明年起將調整至10%（不含就業保險費率1%）。

職業災害保險平均費率調降0.01％

職業災害保險費率分為行業別災害費率以及上、下班災害費率這2種，其中行業別災害費率整體平均費率調降0.01%，從0.15%下修至0.14%，上下班平均費率則採單一費率，仍維持0.07%不變，合計修正後職業災害保險費率平均為0.21%，行業分類仍維持現行 19大類，55種行業別。

技能檢定費用喊漲

因應物價指數波動及基本工資調升，技能檢定費用修正額度介在70元至350元之間，整體平均每位應檢人增加費用為173元，其中學科測試費將從現行120元漲至190元，137項職類術科測試費用調整不等，平均調幅為6%。

郵局不再換中獎發票　4大超商接棒

郵局自2018年12月28日止，再也不能兌換中獎統一發票。2019年起，改由統一超商、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK便利商店四大超商接棒，還有金融機構如第一銀行、彰化銀行、農漁會信用部、信用作社可兌換大獎；如果中1000元以下的五獎、六獎，除了超商之外，全聯、美聯社也是可以兌換的好鄰居。

公立醫院刷卡免手續費

2019年元旦起，民眾在公立醫院的醫療費，透過「公務機關信用卡繳費平台」刷卡免手續費。金管會2017年就宣布，2018年起持信用卡在公務機關信用卡繳費平台繳費、公立醫療院所繳醫療費及掛號費可免手續費，但是期限只有1年。聯卡中心則宣布，2019年起也採不收取手續費。

老公寓加蓋電梯　補助多100萬元

2019年元旦起，公寓只要過半數住戶同意即可申請加蓋電梯，補助金額從116萬提高到216萬元。

醬油製程標示規定

醬油業者元旦起，得在醬油產品包裝上寫明「釀造」、「速成」、「水解」或「調合」四大類實際製程。

5種農藥退場

配合化學農藥10年減半政策，部分高風險農藥明年2月起5種農藥必須退場，全面禁止販賣、使用，包括「24%巴拉刈溶液」、「33.6%巴達刈水懸劑」、「35.2%甲基砷酸鈉溶液」、「45%甲基砷酸鈉溶液」和「普硫松」。

帶肉品禁止入境或遣返

防檢局表示，根據法規，外國人帶違禁物，是可以禁止入境或予以遣返，明年1月第1週會召開非洲豬瘟中央災害應變中心第2次會議，針對此事進行跨部會討論，最快可在1月上旬施行。

補班日台股不再開盤

金管會公告，為因應國際股市，2019年的週六補班日，台股將不會開盤。而根據行政院公布的2019年行事曆，2019年有1月19日、2月23日、10月5日3個週六補上班，台股將不會開盤，但銀行會開門營業，股、匯市正式分開。

學校午餐採用有機食材補助增

2019年3月起試辦學校午餐使用有機和產銷履歷蔬菜及米獎勵方案，鼓勵學校午餐蔬菜或米採用有機、產銷履歷標章食材，提供每人每餐4元或 1.5元獎勵。

3萬元以上無摺存款要留匯款人資料

金管會在新規範中指出，金融機構受理臨櫃國內匯款及新台幣3萬元以上無摺存款，應要留存、匯款人或存款人姓名、身分證號碼及電話（或地址）等資料。若是法人、獨資、團體或合夥事業為匯款人時，應填法人、獨資、團體或合夥事業的名稱、統一編號及電話（或地址）等資料。

保險公司銷售投資型保單給70歲以上長者　必須錄影錄音

推銷70歲以上者買投資型保單得全程錄影或錄音，保險公司也擬妥訪談推銷話術，並且會再三確認保戶是否明瞭該保單並非都屬於還本型，且要自負盈虧責任。

2至4歲提供育兒津貼2500元

教育部針對未就讀公共化幼兒園孩童的家庭，發放每月2500元育兒津貼，立法院教育委員會通過決議，將請行政部門提早至108年1月開始，針對非六都的15縣市，且未進入公立、非營利或準公共化幼兒園的孩童，提早發放育兒津貼。

期交稅減半為10萬分之2優惠稅率

財政部宣布，期交稅率減半優惠為10萬分之2，自108年元月再度生效，並且取消落日，未來為常態化。

開放電競、圍棋替代役

內政部配合兵役政策調整，在替代役兵源受限下，為扶植外交人才，避免文化及體育專長役男因兵役問題中斷訓練，108年起開放具外交、文化(含電競、圍棋、文化獎項)、體育等專長役男申請服替代役；另為鼓勵原住民身分役男回部落服役，促進原鄉發展，亦開放其申請服替代役，以上預估約300人受惠。

【交通】

台北橋機車瀑布,空氣污染,空汙,pm2.5,機車族,通勤,交通,塞車,細懸浮微粒,移動污染源。（圖／記者李毓康攝）

▲2019年起新款新機車126CC以上，要強制加裝ABS。（圖／記者李毓康攝）

新款新機車強制加裝ABS或CBS

交通部2015年5月15日發布修正車輛安全檢測基準，明訂2019年元旦起，新款126CC以上機車新車，需強制裝設ABS（防鎖死煞車系統），新款125CC以下機車需強制裝設ABS（防鎖死煞車系統）或CBS（連動式煞車系統）。交通部擬定初步方案，明年不管新舊款型的新機車，只要配備ABS或CBS，分別補助4000元及1000元，補助費直接給購車者，申請後將撥款至車主指定帳戶。

老舊機車淘汰補助再加碼

為加速淘汰老舊二行程機車並鼓勵使用低污染的環保電動二輪車，台北市環保局針對新購電動機車的補助，每輛加碼至4000元，未來北市一般民眾新購電動機車最高可獲補助17000元（含環保署及經濟部補助），如果同時淘汰二行程機車換購電動機車，一般民眾最高可獲補助20300元。

交通違規檢舉實名制

為確保檢舉資料真實性，受理機關必須確實掌握檢舉人真實姓名及聯絡方式，並於法院審理交通違規行政訴訟案件涉及證據調查配合到場說明，增訂檢舉人應提供國民身份統一編號予公路主管或機察機關查證。

多輛重型機車可停同一停車格

交通部修正規定，路邊停車場一個小型車停車格得停放一輛以上大型重型機車數量，以達各道路主管機關簡政免公告措施。

機車路邊停車規定

大型重型機車及機車臨時停車時，應依車輛順行方向緊靠道路邊緣停放，前輪或後輪外側距離緣石或路面邊緣距離，由不得逾40公分。停車時，應依車輛順行方向緊靠道路邊緣平行、垂直或斜向停放，其前輪或後輪外側距離緣石或路面邊緣距離，不得逾30公分。

大型車查驗新措施

新型式甲類大客車應裝設「緊急煞車輔助系統（AEBS）」，新型式大型車新車應裝設「車道偏移輔助警示系統（LDWS）」。國內遊覽車延壽安全查驗，88年6月30日前未經車輛型式安全審驗遊覽車，2019年元旦起，僅可作為專辦交通車業務使用，至明年12月10日。

國際七大商港採用低硫燃油

採用「防止船舶污染國際公約(MARPOL) 」規定，自108年1月1日起，外籍船舶及航駛國際航線之國籍船舶，進入我國國際商港區域，應採用硫含量以重量計0.5%以下之低硫燃油或具有同等減排效應之裝置或替代燃料，以改善所在地區之空氣品質及對居民身體健康之影響。

【醫療】

台大醫院,醫療,看病,口罩,流感,生病,看醫生（圖／記者季相儒攝）

▲病主法1月6日上路，民眾可在生前依自己意願簽署預立醫療決定書。（圖／記者季相儒攝）

病人自主權立法

《病人自主權利法》1月6日上路，民眾生前可依照自己意願簽署預立醫療決定書，自主「善終」，包括終止維生醫療，包括了末期病人、不可逆轉之昏迷者、永久植物人、極重度失智和其他經公告之重症疾病者，醫師可以啟動病人的預立醫囑。

長期夜班勞工每年強制健檢

2019年元旦起夜班勞工需每年強制接受健康檢查，費用由雇主支出。對象為全年度夜間工時累積達700小時以上，或每月在夜間工作達3小時，日數佔當月工作日的1/2，一年有6個月以上者。

健保重複領藥擴大核刪

2019年元旦起健保署嚴格控管60類藥物，醫師若重複開藥將不給付。

住院部分負擔上限調高

2019年元旦起單次住院自行負擔最高金額提高至3.9萬元，全年住院最高金額最多調升1千元。

健保級距調整「小確幸」

明年元旦起基本工資將從2萬2000元調升為2萬3100元，健保投保級距也隨調整，從49級縮減為48級，影響人數高達329萬人，其中317萬人每月保費將增加4至57元不等，另有12萬人每月可減少13元，有望省下一瓶養樂多的錢。

國民年金「每月多繳55元」

國民年金截至9月底負債總計1兆0943億元，衛福部12月4日公告，將於元旦起調漲費率，由8.5%調高至9%，約有321萬人受影響，每月需多繳27至55元，為國民年金開辦以來第5度調漲。

C肝新藥不限條件「擴大給付」

衛福部11月藥物共擬會議決議，取消C肝新藥使用條件，明年起開放所有患者都可使用。根據健保署統計，去年有9538人接受治療，今年預計有1.9萬人，2年來總計2.9萬逾名C肝患者接受健保給付的新藥治療。

患者「重複領藥」需自費

健保署明年1月起將「門診特定藥品重複用藥藥費管理方案」由現有的12大類擴大至60大類、6500項，納入7成門診藥品，呼籲醫療院所在開立處方前，應先上雲端藥例檢視病人過去病史及用藥資訊，若無合理原因，將核刪重複開藥申報，民眾也需自費領藥。

【環保】

▲二行程機車易因燃燒不完全產生青白煙，排放的碳氫化合物是四行程機車的17倍，一氧化碳約為2倍，成為空氣污染的主要因素之一。（圖／環保局提供）

▲二行程機車補助2019年將是最後一年。（圖／環保局提供）

二行程機車補助最後一年

2019年為最後一年補助「二行程機車」淘汰和新購電動車，淘汰二行程機車，可以拿到5百元，淘汰二行程機車，同時新買電動二輪車補助3千元至5千元。只新買電動二輪車，補助1千元到3千元。

淨灘認養申請改由網路申請

1月起「海岸淨灘認養系統」，民眾可直接上網申請「淨灘活動與海岸認養功能」，省下過去複雜申請程序 。

「內用」禁用一次性塑膠吸管

公部門公私立學校百貨公司購物中心連鎖速食店等四大類場所，業者不再提供「內用者」一次性塑膠吸管。

▲▼公車,公車族,公車站,乘客,客運,通勤,交通,大眾交通工具,公共運輸,轉乘。（圖／記者李毓康攝）

▲雙北共推「上下公車都刷卡」。（示意圖／記者李毓康攝）

除了全國性新制以外，另外也有3個地方性政策要注意，

雙北－上下公車都要刷卡

台北市公共運輸處預計108年7月實施「上下公車都刷卡」，未來將藉由蒐集到的大數據，改善公車路線、班次的規劃，減少民眾辨識上的困擾，此為，考量到大台北交通是共同體，新北市也認同該政策，未來雙北將一起推動。

新北市－套房隔間要經樓下住戶同意

新北市政府表示，為維護建築物安全，自108年1月1日起裝修套房不僅需依規定申請室內裝修，而且必須取得裝修樓層正下方住戶的同意書，否則就要被處罰6至30萬元罰鍰。

宜蘭縣－一律使用透明垃圾袋

宜蘭縣環保局表示，非得使用完全透明垃圾袋，常見的紅白、綠色、藍色等半透明塑膠袋仍可使用，只要能讓清潔人員看到內容物即可；如果看不到內容物的垃圾袋將被拒收，還會破袋檢查，只要發現違反廢棄物清理法的危險物品，就會開罰新台幣1200元至6000元。

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關鍵字：2019新制,元旦新制,民生消費,交通,醫療,環保,發票,基本薪資,住院,稅金

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