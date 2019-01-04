「我ok下次再買」省錢還是缺避險觀　財物防護網檢視4法則

▲和泰產險。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

國人買房購車旅遊等生活中許多的財物相關風險規劃，除了法規未如國外嚴格之外，在避險觀念也較為疏漏，而這一類多是屬於產險保單，可從財產、責任、生活及事業4方面著手檢視，了解相關防護方式。

和泰產險表示，綜合世界各國法規及國內外民眾投保的狀況，可以先將自己財產方面列出清單，逐一檢視。

通常民眾的動產與不動產財，主要包括房屋及車子，相關保單例如：住宅火災保險、居家綜合保險、汽機車強制保險及任意車險等。

由於台灣地處亞熱帶及地震帶，目前多為政府強制向銀行辦房貸的民眾必須投保基本的火災保險附加基本地震險之外，許多屋主還是在防護網以外。而屋主還可視預算需求投保颱風洪水險及擴大地震險，以補償因天災事故發生所造成的損失。

對多數家庭而言，房屋就是最大部份的資產，保額應考量貸款額度及重置成本，屋內的動產或特殊財產也要一併計入。

車險部分，過去一年來從新聞事件中看到許多交通意外及缺乏存款、保險而難以承擔巨額賠償責任之案件。除了最基本的強制責任險外，也可依風險考量同時加保任意險中車體損失險、竊盜險、第三人責任險、駕駛人傷害險、乘客責任險等險種。

在責任方面，有時生活中一不小心可能侵犯他人權益或是使人受傷，像是在房屋住宅使用電器不慎，發生火災造成鄰居的損失，或駕駛汽機車不小心發生意外，造成他人受傷或車子損壞，都需依法賠償，而居家綜合保險、汽機車責任保險等，是提供保戶分攤賠償的個人責任風險。

在生活方面，可檢視個人和全家的醫療及意外保障多寡，通常產險公司的健康險或意外險保單為一年一期，可預防疾病或意外所帶來的住院醫療風險，產險保單的保費則較壽險公司商品便宜。

在事業方面，一般中小企業或店家投保的企業綜合保險，提供財物損害保險及公共意外責任保險二項基本保障等，藉此降低意外發生的損失。例如食品中毒責任、建築物承租人火災責任及停車場責任、雇主意外責任險等，保費會依行業性質、保險金額、附加投保項目等條件而不同。

延伸閱讀

►強制險難賠法拉利千萬修車 產險：可分期付款求和解避官司

►保險辭典／代位求償提告向肇事者索賠 一產險年平均8千~1萬件

►超跑條款+1、機車肇事難承擔 2018熱門產險大事一次看

►車禍常嫌產險低賠 富邦泰安各居申訴案比排行榜之首