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開老婆車棄屍！撿骨師為挽回「小三女友」殺好友：他死了人都留我身邊

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記者李忠憲／南投報導

副業撿骨師的鄒姓男子居然為了挽回同居女友，狠心勒斃救災英雄兼計程車司機王姓好友，犯案後甚至將人拖上老婆的車載往公墓棄屍，如今東窗事發，除了要負起法律責任，元配、女友及親生女兒都將離開他，形成兩頭空的局面，讓他在被逮時崩潰「我什麼都沒了」。

▲▼涉嫌殺人埋屍的鄒姓兇嫌。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲鄒姓兇嫌外表斯文，不料卻殺害好友。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

鄒男向警方供稱，自己已婚有2個小孩，但與同在計程車業的劉姓女子（41歲）交往同居、生下一女；去年得知好友王男竟也和女友交往，十分生氣。

鄒男發現王男不只單純愛上劉女，竟答應要離婚娶劉女進門。他於2018年12月憤而毆打王男，並拍他裸照要求30萬精神賠償金，卻仍無法消除自己害怕女友及2人一起生的女兒將離開他的恐懼，加上最近元配也吵著要跟他離婚，突然想到，如果王男不在這世界，那女友和女兒就不會離開，因此產生殺人念頭。

▲▼涉嫌殺人棄屍的鄒姓男子。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲鄒姓兇嫌落網頭不敢抬起。

他供稱，行兇當天先到第九公墓開查地形，晚上再到死者家附近埋伏，相約談判時趁機徒手勒死他，之後將屍體拖上元配的車到公墓棄屍，埋屍前還先確認是否還有呼吸心跳，接著把手機關機丟掉。以為這樣就可以一家和樂，但舉頭三尺有神明，死者屍體在頭七被尋獲，如今鄒男只能用餘生在監牢裡好好反省自己的過錯。

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關鍵字：殺人棄屍,南投,第九公墓,計程車,勒斃,撿骨師

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