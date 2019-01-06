路邊停車「推到紅線」吃罰單！車主氣炸　法官判他無罪：不是人

▲車停在停車格被推到紅線上。示意圖與本案無關。（圖／達志影像）



地方中心／台中報導

台中一名洪姓男子將轎車停在南屯區大墩路的停車格內，沒想到卻遭吳姓男子徒手推車強行推出車格，導致收到罰單；之後吳男遭檢方依強制罪起訴。台中地院審理後認為，強制罪所規範的對象是「人」，不能以此罪論罰，因此判吳男無罪，全案仍可上訴。

判決書指出，吳姓男子2018年4月8日將洪姓男子的車以徒手方式移出車格，這樣就算了還猛力往前推移到紅線上，害對方遭員警依違規停車開罰。事後洪男覺得很奇怪，車好好停在停車格，怎會無故變到紅線上，因此調閱監視器，這才發現原來是被人惡意推移，氣得告上法院。

推車的吳姓男子在法庭上辯稱，推移時車子就沒有完整的在停車格內，當地的車流量很大，停車很頻繁，加上又是連續假期，很多車想停都停不進去；另外推車時對方不在現場。

法官審理後認為，強制罪既在保護個人的意思決定自由，從而行為人施強暴脅迫的對象必須以對「人」直接或間接為限，單純對「物」則不包括在內，當時洪男並不在場，自無從感受吳男對他實施的強脅手段，因此不能以此罪論罰，判吳男無罪，全案仍可上訴。

【更多新聞】

►平均1個月1次！家暴夫強行求歡「入珠弄痛妻」害發炎 法院准離

►襲胸女同事2分鐘！ 公所課員「找她爸求情」15萬和解免被關