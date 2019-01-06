元配小三都要走　撿骨師「勒殺情敵」崩潰：我什麼都沒了

▲鄒姓男子與王男是好友，2人都已婚有小孩卻為了同一女人決裂。。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／南投報導

救災英雄兼計程車司機王姓男子遭勒斃棄屍，兇手竟是同業鄒姓好友。匪夷所思的是，２男都已婚生子，卻為了爭搶同一女子，感情決裂之外，鄒男因元配也要離開，「兩頭空」的他痛下殺手，將好友勒殺埋屍，被逮時崩潰說「我什麼都沒了！」

檢警偵辦王姓計程車司機勒殺棄屍案，5日鎖定彼此有感情糾紛的50歲同業好友鄒姓男子，經曉以大義後，鄒男因良心譴責，坦認所有犯行，警詢後遭依殺人等罪嫌移送南投地檢署偵辦。

檢警原以為已婚王男愛上鄒姓男子的同居女友，一問之下才發現，鄒男與王男2人竟都是已婚有小孩的人，為了搶同一名女人爭吵，還引發傷害、恐嚇，甚至最後還殺人棄屍，令人不解。

▲南投公墓棄屍案6日破案。（圖／東森新聞）

鄒男向警方說，他已婚有2個小孩，戶籍在南投草屯的他都在台中海線地區跑計程車，並在台中與同在計程車業的41歲劉姓女子交往同居，也生有一女。他去年得知好友王男竟也跟自己的女友交往，十分生氣，2人還為此打架。

鄒男發現王男不只單純愛上劉女，竟答應要離婚娶劉女進門，2018年12月初，他憤而毆打王男，並拍他裸照要求30萬精神賠償金，卻仍無法消除自己害怕女友及2人一起生的女兒將離開他的恐懼，加上最近元配也吵著要跟他離婚，他突然想到，如果王男不在這世界，那女友和女兒就不會離開，因此產生殺人念頭。

鄒男12月30日當天先到第九公墓開查地形，晚上到王男家附近，等到他出現後，相約談判並趁機將他勒死。他將王男拖上元配的車，驅車到公墓棄屍，埋屍前還先確認他已無呼吸心跳，才將他埋入，接著再將他的手機關機丟掉。