主管強硬EQ又差！他提離職怕被報復　網給「4字錦囊」：很有用

▲原po明明提離職了，卻過得膽戰心驚怕被報復。示意圖，與本文當事人無關。（圖／PAKUTASO）

網搜小組／綜合報導

歲末年終常是員工的離職出走潮，如果好聚好散自然是好，但也有人走得膽戰心驚。有位網友今日表示，自己提離職後都過得很緊張害怕，原來是因為他有位強勢、EQ又差的主管。他感覺自己到真正離開那天都不會有好日子過，只好上網尋求指點。不過網友一派輕鬆地給了「4字錦囊」化解，如果一直害怕的話，以後一定還會遇到類似情況。

這位網友在PTT八卦版表示，自己有個「作風強硬、天不怕地不怕，EQ還很差的女主管」，日前提離職時，主管強勢地說「你就幫忙到XX號就對了」，但是自己真的沒有辦法配合，今天終於要跟她說清楚，卻又害怕之後幾天會被報復。

原po說，「最後幾天都如坐針氈的感覺，感覺要被弄到很晚回家了，然後還沒有加班費。」同時也詢問鄉民們的離職經驗是否都很和平，希望能給點方向，讓他不再那麼懼怕。

許多網友都表示沒什麼好緊張的，「不做最大」，如果真的有違法事件再蒐證解決就好，「要緊張也是他緊張」、「離職怕啥，做好本分就好」、「要以書信或可紀錄的方式證明你不是突然不做了」、「先蒐集違法證據啊，被搞就搞回去」。

▲ 網友給4字錦囊：不做最大 。（圖／翻攝自PTT）

另有網友認為原po奴性太重，「建議你離職後天天回去幫忙，不然怕你良心過不去，乖」、「他這輩子又不是沒看過人離職，公司沒你不會死」、「有問題的不只你主管，你也是啦~感覺換下個工作也差不多會這樣吧」、「想著要去勞工局檢舉所有的違規，你心裡就安心多了」。原po事後也更新貼文表示，「謝謝各位前輩的指點XD很有用」。

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