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影／北市驚傳死亡麝香豬　動保處：是否豬瘟結果三天內出爐

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記者蔣婕妤／台北報導

非洲豬瘟被視為國安危機，7日北市大安區被發現一隻重達300公斤的死亡麝香豬，北市動保處說明，該斃死豬隻疑似為遊民所飼養，現場豬屍略有膨脹，腹部呈現紅斑，推估已死亡一段時間，今天下午三點已經送往檢驗，是否因豬瘟死亡三日內會有解答。

▲北市發現死亡豬隻。（圖／動保處提供）

▲北市發現死亡豬隻。（圖／動保處提供）

北市動保處表示，清潔隊通報大安區和平東路3段632巷內空地出現重約300斤的麝香豬屍體，北市動保處即刻準備防護及消毒設備，協同環保局人員趕赴現場瞭解狀況。據現場了解該斃死豬隻疑似為遊民所飼養，現場豬屍略有膨脹，腹部呈現紅斑，推估已死亡一段時間。動保處防疫人員抵達現場後隨即設置封鎖線，並由警察局派員協助管制人員進出及調查飼主身分。

動保處表示，現場針對豬屍妥善封包後移置於運送車輛上，並直接送至行政院農業委員會家畜衛生試驗所進行解剖及檢驗，現場及進出車輛皆以消毒水進行完整之噴霧消毒，並完成初步疫情調查，確認該地點周圍3公里皆無養豬戶，以防範有病毒殘留及擴散之可能。

防疫檢驗組組長連韻晴受訪時強調，目前還無法確定飼主是誰、是否為第一現場，還需要等後續調查釐清，至於民眾最關心的是否為非洲豬瘟，豬隻身上看起來沒有典型豬瘟症狀，但還是要等待調查結果三天內出爐，屆時才會有答案。

動保處呼籲，目前北市府已於4日成立「府級跨局處防治應變小組」，全面動員執行非洲豬瘟防疫整備工作，目標為將非洲豬瘟阻擋境外，市民如發現有遭棄置之豬隻屍體，請撥打1999或0800-039131通報，動保處確認後即派員前往現場消毒處理及採樣送檢，請市民無須過度擔心，齊心協助疫情防治，與北市府一起努力共同防杜疫情入侵。

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