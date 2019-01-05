2020拿柯文哲當假想敵？朱立倫：網路聲量不是只有柯市長

記者賴于榛／台北報導

根據平面媒體最新對比式民調，有意競選2020的新北市前市長朱立倫目前支持度33.61%排行第一，其餘包含台北市長柯文哲13.09%位居第二，行政院長賴清德12.15%排第三對此。對此，朱立倫5日受訪指出，他有看到這民調，但自己還有很多努力空間，尤其在網路聲量得加強；媒體追問加強網路聲量是否是因為把柯文哲當假想敵？他則笑回，網路聲量不是只有柯市長。

2020總統支持度部分，根據《蘋果》最新對比式民調，新北市前市長朱立倫支持度33.61%排行第一、台北市長柯文哲13.09%位居第二，行政院長賴清德12.15%排第三，而現任總統蔡英文支持度10.16%排行第四，立法院前院長王金平支持度6.39%排行第五，前總統馬英九5.03%排第六名，而國民黨主席吳敦義支持度4.92%位居最後一名。





▲朱立倫出席永康街商店活動。（圖／記者賴于榛攝）

宣布投入2020大選的朱立倫，他5日受邀出席「呷七碗」進駐永康商圈開幕茶會，現場也很捧場頻頻喊話要他選總統、服務到全省。會後媒體詢問怎麼看最新民調位居第一，朱立倫說，他剛剛看到這民調，自己知道還有很多努力的空間，尤其網路聲量上面還落後很多，要繼續努力加油。

媒體追問加強網路聲量，是否是因把柯文哲當假想敵？朱立倫則笑回，網路聲量不是只有柯市長，包括很多朋友都是要學習努力的對象，他也在認真努力學習改進缺點。