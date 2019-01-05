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Kolas 臉書批「陸漂死豬」是生化炸彈　馬英九酸：不知所云

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記者賴于榛／台北報導

金門漂來含有非洲豬瘟的病死豬，引發台灣豬隻危機，行政院發言人Kolas Yotaka 4日在臉書質疑「陸漂死豬」是生化炸彈，對此，前總統馬英九雖然表態支持政府對於兩岸豬瘟防疫嚴懲重罰，但批評Kolas發言是「不知所云」。

非洲豬瘟疫情拉緊報，金門漂來含有非洲豬瘟的病死豬，讓蔡英文4日急赴金門視察當地碼頭、機場的防疫情況，同步做出3點呼籲，要民眾不要有僥倖心態，要有長期抗戰的準備，也要求中國將疫情透明化，「疫情的失控已是事實，希望中國方面能對疫情做更有效的掌控，而且能把疫情透明化」。

賴清德4日一早也在農委會召開「非洲豬瘟中央災害應變中心第2次跨部會聯繫工作會報」，並在聽完報告，花了約15分鐘點名新北市等9縣市，詢問何時要成立應變中心，並且要求今天要全部成立完成。

▲▼前總統馬英九出席2018《媽媽教我的詩》全國兒童創意朗詩大賽頒獎。（圖／記者林敬旻攝）

馬英九4日晚間受訪被問到如何看待兩岸豬瘟防疫，他表示支持政府嚴查重罰，因為事關國民健康一定要很小心；但對Kolas在臉書質疑「陸漂死豬」是生化炸彈，馬英九5日出席2018《媽媽教我的詩》全國兒童創意朗詩大賽頒獎，他會前批評Kolas發言是「不知所云」。

另外平面媒體最新7人對比式民調，馬英九排名第六、朱立倫第一名，馬英九則都表示，沒有評論。

▲▼前總統馬英九出席2018《媽媽教我的詩》全國兒童創意朗詩大賽頒獎。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者林敬旻攝）

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