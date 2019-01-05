卸任後繼續剪綵！　朱立倫自嘲：不知道網友又要怎樣酸





▲朱立倫出席永康街商店活動。（圖／記者賴于榛攝）

記者賴于榛／台北報導

宣布投入2020大選的新北市長朱立倫5日受邀出席「呷七碗」進駐永康商圈開幕茶會，他致詞時自嘲有朋友提醒要注意一些事情，因為這年頭剪綵是高風險的事業，不知道網友又要怎樣酸怎樣罵。

「呷七碗」永康店開幕，朱立倫5日和董事長李東原、前立委郭素春、前台鹽董事長洪璽曜、市議員金瑞龍等人共同出席，他致詞時指出，他特別幫李董事長來站台，因為呷七碗真的是台灣在地本土最好吃的小吃，尤其是油飯、香菇肉羹還有所有好吃的東西，現在包括滿月油飯每一樣東西都是最好吃的。





朱立倫也介紹他和「呷七碗」的淵源，原來呷七碗先前跟新北市政府合作，淡水老區公所改造成為呷七碗，永和也開了新的店，一定會越來越成功，希望將來「呷七碗」不能只服務新北市、服務台北市，還要服務全台灣。

接著話鋒一轉，朱立倫則強調，庶民經濟非常重要，做得好、拚得好讓大家日子過得好，這就是政府最該做的。

最後朱立倫也自嘲，來之前有朋友提醒他要注意一些事情，因為這年頭剪綵是高風險的事業，不知道網友又要怎樣酸怎樣罵，可是為了李董事長一定要來幫剪綵，大家共同支持台灣的庶民經濟；現場則力拱呷七碗不但要服務到全省，相信朱立倫市長也要服務到全省、市長變總統，讓他連連說感謝。

呷七碗則指出，朱立倫相當重視觀光經濟發展，特別選擇卸任後第一場出席的揭 幕活動，共同帶動南北觀光餐飲經濟為台灣整體經濟的復甦而努力;同時傳達呷七碗餐飲事業體透過嶄新思維啟動大陸及海外授權連鎖加盟， 朝向國際化目標而努力，讓台灣小吃美食走上國際，聞名世界。