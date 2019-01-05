台大政治系教授參選2020總統　政見「重新啟動中華民國」

▲台大教授張亞中。（圖／雲端最前線）

記者徐政璿／台北報導

深藍統派團體「孫文學校」總校長、台大政治系教授張亞中將於下週一（7日）上午召開記者會正式宣布參選2020總統大選，他希望要提出一個結束兩岸敵對狀態，最後能「重新啟動中華民國」；由於具備國民黨黨籍，他的投入參選，將為國民黨總統初競逐再添一人。

根據「孫文學校」通知，當天記者會將有昔日藍營「正毅兄弟」，也就是前立委邱毅、前國民黨政策會執行長蔡正元兩人站台，「一路相挺，全力護持」，「孫文學校」海內外各分院也全力支持。

張亞中屆時將發表參選聲明，說明自己「為何而選？價值理念？重大政策？」並高舉「和平、開放、共治、均富、美德」，以及「重新啟動中華民國」等訴求。

過去長期關注兩岸政治，張亞中表示，前總統李登輝、陳水扁、許信良、施明德、宋楚瑜與洪秀柱都用過他論述的一部分，但都無法對外說明清楚；這次的參選，他希望要提出一個結束兩岸敵對狀態，真正能達到和平的論述。

中共中央總書記、大陸國家主席習近平喊話催促統一，張亞中說，我方應提出進取性方案，不能一昧閃避，可惜目前國民黨用「一中各表」閃避統一，民進黨拒絕「九二共識」，卻缺少一個進取性的論述方案讓對岸參考，「這兩個黨加起來就等於『逃避』」。