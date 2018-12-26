782公斤毒品誤認419克而輕判1毒販　另名毒販重判定讞

▲針對高雄地院輕判的毒品犯罪，最高法院改將其中一名毒販重判定讞。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

高雄毒販張慶龍、楊政錦2人，2017年間遭查獲利用漁船運送782公斤重的K他命原料，但檢方起訴時竟誤載毒品僅重419克，一審法院因此將張、楊二人輕判5年多與4年。楊男見自己獲輕判而放棄上訴，檢方未察覺放棄上訴，楊男先行定讞。至於張男上訴後，二審高雄高分院發現錯誤，重判11年，最高法院駁回定讞。

檢警去年3月在澎湖縣目斗嶼西北方約4浬處攔截一艘漁船，發現甲板處有大量可疑黃色飼料袋，經登船以毒品試劑對飼料帶內容物進行初步檢測，呈現毒品陽姓反應，隨即逮捕船長張慶龍、船員楊政錦與印尼籍漁工3人，連人帶船押返興達港海巡基地。經清艙檢查後，共起出45包飼料袋，總重1109公斤，經漏夜檢測後，確認該等飼料袋內容物均係第三級毒品K他命之先驅原料，即第四級毒品鹽酸羥亞胺，約可轉換成近900公斤K他命，45包毒品原料總重約782公斤餘。

檢方依照「運送第四級管制毒品罪」提起公訴，依法可處5到12年的重刑。但一審高雄地院審理後，將毒品原料送交刑事局鑑定，當時鑑定報告提出「每包.....驗前總淨重419.28公克」，最後一審合議庭就以此為判決書內容，認定僅運送419克毒品，輕判張慶龍5年10月、楊政錦4年。

一審判決後，楊男發現自己獲輕判，放棄上訴，檢方也未發現一審疏漏，也放棄對楊男上訴，他的部分就此定讞。至於張男則提出上訴，二審高雄高分院審理後，才發現一審疏漏，改將張男重判11年。案經上訴第三審，最高法院26日駁回上訴，張男遭判刑11年定讞。

至於獲得輕判的楊男，高雄地院事後發布聲明，指稱並未「誤認」，只是判決書「誤載」，仍有計算毒品總重，況且楊男犯後態度良好，法官的確審酌卷內證據資料及考量相關情事而量刑，並非因誤算毒品重量而予以輕判。

