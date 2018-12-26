高雄林金貴槍殺小黃司機獲無罪　最高法院撤銷發回更審





▲ 林金貴再審獲判無罪，遭最高法院撤銷發回更審 。（圖／記者宋德威攝）

記者吳銘峯／台北報導

高雄男子林金貴，被控於11年前於高雄鳳山地區，槍殺一名計程車司機，2010年判處無期徒刑定讞。經過多方營救後，高雄高分院重啟再審程序，並於今年8月間改判林金貴無罪。但全案上訴最高法院，最高法院認為本案調查仍有疑慮，因此26日撤銷無罪判決，發回更審。

案件發生於2007年5月9日晚間，高雄王姓計程車司機在車上遭乘客槍殺，當時有2名路人有看到兇嫌臉部，但監視器僅拍到模糊面貌，警方只好以此畫出兇嫌長髮及肩的畫像，並花5個月從被害人通聯紀錄找到林姓按摩女，由林女指認恩客林金貴很像兇嫌。

林金貴被依殺人罪提起公訴，歷經法院三審審理後，2010年判處無期徒刑定讞，林金貴入監服刑。但他堅決否認犯罪，透過台灣冤獄平反協會與義務律師團的奔走，提出林金貴的照片，證實他案發前才剛剪髮，與兇嫌長髮及肩影像不符，並提出「林金貴半身照」、「醫師佐證髮長意見」、「中研院影像鑑定分析」等相關新事證，歷經3次再審駁回、1次非常上訴不受理，最高法院終於在2017年裁准再審，林金貴被羈押3116天後，終於在2017年4月間獲釋。

而全案由高雄高分院再審，並於今年8月間判處林金貴無罪。檢方上訴最高法院，最高法院審理後，26日又撤銷無罪判決，發回高雄高分院更審。

最高法院撤銷理由中指出，林金貴姐姐提出的理髮照片，是否即為2007年3月前理髮照片，頗有疑義；另外高雄榮總對林金貴的頭髮所作的鑑定報告，也有必要重新調查。而無罪判決根據Google地圖網站網頁資料，計算由案發現場至當時林金貴提出的台南縣佳里鎮不再場證明，需耗時約1小時23分鐘，卻不採信員警自行開車算出的50幾分鐘，這部分最高法院認為有必要再調查。另外林金貴監所中舍房的歐陽榕與另2名犯人，均表示曾聽過林金貴轉述本案作案經過，有必要重新調查相關人的供詞，故撤銷發回更審。

