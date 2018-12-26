　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

高雄林金貴槍殺小黃司機獲無罪　最高法院撤銷發回更審

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼ 林金貴再審今獲判無罪 。（圖／記者宋德威攝）

▲ 林金貴再審獲判無罪，遭最高法院撤銷發回更審 。（圖／記者宋德威攝）

記者吳銘峯／台北報導

高雄男子林金貴，被控於11年前於高雄鳳山地區，槍殺一名計程車司機，2010年判處無期徒刑定讞。經過多方營救後，高雄高分院重啟再審程序，並於今年8月間改判林金貴無罪。但全案上訴最高法院，最高法院認為本案調查仍有疑慮，因此26日撤銷無罪判決，發回更審。

案件發生於2007年5月9日晚間，高雄王姓計程車司機在車上遭乘客槍殺，當時有2名路人有看到兇嫌臉部，但監視器僅拍到模糊面貌，警方只好以此畫出兇嫌長髮及肩的畫像，並花5個月從被害人通聯紀錄找到林姓按摩女，由林女指認恩客林金貴很像兇嫌。

林金貴被依殺人罪提起公訴，歷經法院三審審理後，2010年判處無期徒刑定讞，林金貴入監服刑。但他堅決否認犯罪，透過台灣冤獄平反協會與義務律師團的奔走，提出林金貴的照片，證實他案發前才剛剪髮，與兇嫌長髮及肩影像不符，並提出「林金貴半身照」、「醫師佐證髮長意見」、「中研院影像鑑定分析」等相關新事證，歷經3次再審駁回、1次非常上訴不受理，最高法院終於在2017年裁准再審，林金貴被羈押3116天後，終於在2017年4月間獲釋。

而全案由高雄高分院再審，並於今年8月間判處林金貴無罪。檢方上訴最高法院，最高法院審理後，26日又撤銷無罪判決，發回高雄高分院更審。

最高法院撤銷理由中指出，林金貴姐姐提出的理髮照片，是否即為2007年3月前理髮照片，頗有疑義；另外高雄榮總對林金貴的頭髮所作的鑑定報告，也有必要重新調查。而無罪判決根據Google地圖網站網頁資料，計算由案發現場至當時林金貴提出的台南縣佳里鎮不再場證明，需耗時約1小時23分鐘，卻不採信員警自行開車算出的50幾分鐘，這部分最高法院認為有必要再調查。另外林金貴監所中舍房的歐陽榕與另2名犯人，均表示曾聽過林金貴轉述本案作案經過，有必要重新調查相關人的供詞，故撤銷發回更審。
 

ET快訊
咘咘勁敵出現！伊正小女兒「混血萌樣」稱霸全場
蔡依林坦承「平靜分手都假的」！被理科太太釣出心裡話

關鍵字：法律,人權,林金貴,小黃司機,槍殺,無罪,三審,最高法院,撤銷,發回,更審

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

影／被指槍殺小黃運將關押近10年　林金貴再審獲判無罪

涉高雄槍殺小黃司機判無期　林金貴獲停止羈押出監

782公斤毒品誤認419克而輕判1毒販　另名毒販重判定讞

高雄林金貴槍殺小黃司機獲無罪　最高法院撤銷發回更審

高志鵬涉貪遭判刑4年半定讞　喪失立委身分

金孟華／遺失的證物與無法救濟的人生

為200元又被譏「啥咖小！」殺20年好友　判刑15年定讞

中影減資案被控獲利635萬涉背信　蔡正元無罪確定

不舉男逼女童口交如豆導翻版　女童哭「想關他1000年」

李永然、陳贈吉／GPS科技偵查不宜由檢察官片面決定

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

「我一定不會忘記市民託付」　韓國瑜中英雙語就職演說全文

楊冪「離婚後訪談」首曝光！　談過去：再好再壞都跟我沒關係

《這！就是灌籃》成周杰倫追星現場　郭艾倫唱《簡單愛》被強行中斷

謝霆鋒秒變「謝三歲」　把「這東西」放坐位....宋茜開門驚嚇慘叫

楊冪「4歲女兒給公公帶」　劉愷威爸首曝3人現況！

782公斤毒品誤認419克而輕判1毒販　另名毒販重判定讞

高雄林金貴槍殺小黃司機獲無罪　最高法院撤銷發回更審

高志鵬涉貪遭判刑4年半定讞　喪失立委身分

金孟華／遺失的證物與無法救濟的人生

為200元又被譏「啥咖小！」殺20年好友　判刑15年定讞

中影減資案被控獲利635萬涉背信　蔡正元無罪確定

不舉男逼女童口交如豆導翻版　女童哭「想關他1000年」

李永然、陳贈吉／GPS科技偵查不宜由檢察官片面決定

持刀逼應召女無套騎乘　白嫖男辯「女上男下不算強迫」

323突襲行政院案聲請迴避　法官：祝福大家，聖誕快樂

料爆多！蘆洲創意早餐「整塊布丁、蘿蔔糕」夾進熱壓吐司

營建署也搭「韓流」搶招商　高雄舉辦10.48公頃產專說明會

HBL／郭虹廷保險兩罰　淡商驚險3連勝

博客來走入超商　全台僅2間實體書店都在台大公館

「保密防跌」保骨大作戰　花蓮慈院分享對抗骨質疏鬆四大招

掃完廁所起身！貴婦秒「鄙視拉開距離」超怕碰到　清潔妹心碎：我髒嗎

《細菌好朋友》 獲好書獎 　「細菌人」陳俊堯驚喜：怎可能

蘭陽技術學院時尚系婚禮小物設計 在地文化有創意

新竹火車站前三角地　每坪165萬蟬聯地王冠軍

亞洲定向越野賽中華隊接力奪銅　總牌獲1銀1銅

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

法律熱門新聞

中影減資案　蔡正元無罪確定

高志鵬判刑定讞　喪失立委身分

誆李婉鈺影片　小英後援會召集人..

台東性侵女童案　判刑9年定讞

醫院床戰12歲女　「叔叔」性侵..

為200元殺好友　判15年定讞

林金貴案無罪　遭撤銷發回更審

持刀逼女無套騎乘　白嫖男二審判..

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

告訴6月期限　法界：過了就GG

婦聯會案　最高行政法院不准停審

李永然、陳贈吉／GPS偵查便利..

雷皓明／誰摔死了李新？

323突襲行政院案　被告聲請迴..

更多熱門

相關新聞

高志鵬判刑定讞　喪失立委身分

民進黨立委高志鵬，被控在國有財產局市場承租價購案中遊說，收受政治獻金新台幣50萬元，台中高分院更二審將他判刑4年6月、褫奪公權4年。案經上訴，最高法院26日駁回檢辯雙方上訴，全案定讞，高志鵬即刻喪失立委身分。最高法院也通知檢方啟動防逃機制。

金孟華／證據保管的責任歸屬

為200元殺好友　判15年定讞

中影減資案　蔡正元無罪確定

台東性侵女童案　判刑9年定讞

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

許瑋甯爆「閃嫁1年星二代男友」劉又年！

李婉鈺蹦出半球　網友羞喊：好深

曾莞婷「露粉紅暈」沮喪哭了！

越南團153人來台152人失蹤　公會曝損失金額

郭富城勾嫩妻放閃　右下角網看傻：認真嗎

許瑋甯苦戀8年還被毀婚約！阮經天把她當工具人

殺人割喉　福建公車挾持案增至8死

謝忻斷開王少偉！十指緊扣「天菜正牌男友」❤

11年前被鈕承澤逼拍床戲！柯奐如「正視性侵」反擊了

咘咘勁敵出現！伊正女兒混血感萌翻

新一波冷氣團報到！跨年元旦全台濕冷

光陽靠「GP 125」打趴Gogoro

就職小禮「谷關空氣」　成本一瓶30元

耶誕節排假看五月天！抽出門票崩潰

直擊！郝龍斌、游淑慧獨處3小時

更多

最夯影音

更多

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面