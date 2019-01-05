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揭露海底撈員工「再苦都不走」的秘密　爸媽有薪水＋補助小孩學費

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▲海底撈火鍋高雄漢神店，變臉，拉麵，美甲，按摩椅，兒童遊戲室，擦鞋。（圖／記者黃士原攝）

▲海底撈火鍋店。（圖／記者黃士原攝）

大陸中心／綜合報導

從大陸起家的火鍋名店「海底撈」以「肉麻式服務」著稱，不管客戶有多「神奇」的要求，服務人員都能帶著笑容「使命必達」，甚至帶來驚喜；究竟背後有什麼樣的動力，才能促使員工散發燦爛的服務熱情？其實是大陸海底撈體系具有完善的獎金制度，不只員工本身，連小孩學費、父母生活，甚至住房都有補助制度，讓員工們「再苦都不想走」。

▲海底撈火鍋高雄漢神店，變臉，拉麵，美甲，按摩椅，兒童遊戲室，擦鞋。（圖／記者黃士原攝）

▲海底撈火鍋店表演。（圖／記者黃士原攝）

綜合陸媒報導，海底撈的所有員工，除了基本薪水之外，都還有浮動獎金，以作為良好工作表現的鼓勵，且獎金、補助項目繁多，可說是將員工一家老小全都照顧到。

▲▼海底撈在網上的招聘資料員工福利。（圖／新傳媒資料室）

▲海底撈在網上的招聘資料員工福利。（圖／新傳媒資料室）

在海底撈工作滿一年的員工，若一年累計3次或連續3次被評為「先進個人」，父母就可到店探親一次，享受在店裡用餐，往返車票、車資全由公司買單，子女還有3天「陪同假」

家庭部分，工作年滿一年以上的員工，可享受「婚假」，3年以上則有「產假」及獎金補助；若夫妻在同一地區工作，只要有一方工作滿半年，在外租房就可領到每月60元（人民幣，下同）的補助，已婚店經理可獲得400元以內的「住房補助」。

▲▼親子,媽媽,母子,子女,雙胞胎,女兒,孩子,女童,散步,牽手,小孩。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲公司還提供員工子女「教育補助」。孩童示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

有孩子的員工，工作滿三年，子女都可享有福利，每年可獲約3千至6千的教育津貼，店經理若有3歲以下小孩一起生活的，公司每個月再提撥300元補助。經理級別的職員每月又有600至1800的「父母補貼」等於連父母都有薪水可領；若工作滿3個月以上的員工父母去世，公司提供喪假及金額補助，協助處理親人後事。

▲▼海底撈在網上的招聘資料員工福利。（圖／新傳媒資料室）

▲海底撈在網上的招聘資料員工福利。（圖／新傳媒資料室）

為了凝聚「眾人力量」，海底撈的各分店、各分區常常展開評比活動，包括先進個人、優秀標兵、勞模、功勛員工等。各店之間也常常舉辦友誼競賽，例如籃球比賽、切羊肉比賽、技能競賽，公司不僅鼓勵參與，還會給於適當的「獎勵」。

▲海底撈火鍋高雄漢神店，變臉，拉麵，美甲，按摩椅，兒童遊戲室，擦鞋。（圖／記者黃士原攝）

▲海底撈火鍋高雄漢神店變臉表演。（圖／記者黃士原攝）

獎勵制度完善，當然工作守則也非常嚴謹，店長以上幹部的考核表包括創新、員工激情、顧客滿意度、後備幹部的培養，每項內容都必須達到規定的標準，有缺失的管理者，不僅店面缺失影片會被公布，甚至要公開受罰

北大教授黄鐵鷹曾在《海底撈你學不會》一書中提到，一位出色的經理人楊小麗，當年18歲時在海底撈當服務人員。但年關將近，債主逼上門，媽媽要她向公司借800元「應急」。海底撈創始人張勇知道後，不僅當場拿出800元，還說「這債由公司還了！」

▲▼海底撈張勇和舒萍夫婦 。（圖／CFP）

▲海底撈創始人張勇和舒萍夫婦 。（圖／CFP）

楊小麗說，「從此，我就把海底撈當家了，誰敢損害公司的利益，我就跟他拼命」。這女孩不久後成為海底撈第一家店的經理，21歲就被派往西安開店，一路跟著張勇打天下，成為的海底撈第一副總。

海底撈「一手抓客戶、一手抓員工」，特有的肉麻服務、家文化管理成為企業成功的基石，讓張勇能夠由下而上，驅動著數萬員工，向全球快速擴張。

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關鍵字：海底撈,獎金,張勇,補助,薪水

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