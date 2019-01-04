「肥貓」3天賺進一般人整年薪水！年薪上億、時薪4萬　讓工會股東怒了

▲ 英國部分企業高階主管能用3天的時間，賺進普通勞工一整年的薪水。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

對於英國人來說，2019年開工的第3天，也就是1月4日，是個被稱為「肥貓星期五」（Fat Cat Friday）的日子。而這背後的原因，正是英國富時百大企業（FTSE 100）執行長們的薪資超高，他們光是3個工作日的薪水，就等同一般勞工的年薪，讓工會和股東都感到相當不滿。

英國廣播公司（BBC）、衛報報導，這份智庫「高薪中心」（High Pay Centre）和人資組織「人力資源發展協會」（CIPD）的研究數據顯示，這些企業的高階主管平均年薪高達390萬英鎊（約新台幣1.56億元），而時薪則是1020英鎊（約新台幣4萬多元），薪水不但比普通員工高出133倍，也比去年成長了11%。

換句話說，這群坐擁高薪的人只需要每天工作12小時，在新年開工的第3天中午1點，就能賺進英國勞工年薪的中位數2萬9574英鎊（約新台幣118.2萬元）。這樣的現象，讓工會和股東都感到相當不滿。

英國工會組織GMB秘書長提姆羅奇（Tim Roache）提到，「這實在太令人作嘔了，新的一年才開始3天，那些『肥貓』已經賺進普通工人一整年的薪水。」而皇家郵政等63家公司去年也因薪資問題引發投資人的罵聲，包括在11月被轟下台的英國地產商Persimmon公司執行長費爾本（Jeff Fairburn），因為他去年領走7500萬英鎊紅利。